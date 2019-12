Trotz Vortrag der Kripo waren EnkeltrickbetrÃ¼ger schon wieder erfolgreich – diesmal in Geldersheim

Trotz Vortrag der Kripo waren Enkeltrickbetrüger schon wieder erfolgreich – diesmal in Geldersheim

GELDERSHEIM – Obwohl eine Seniorin bereits einen Vortrag der Kripo zum Thema Enkeltrickbetrug besucht hatte, übergab diese am Montagabend einen größeren Geldbetrag an einen ihr unbekannten Mann. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Montagnachmittag wurde eine 88-Jährige mehrfach von einer weiblichen Person angerufen, die sich als Enkelin der Dame ausgab und dringend um Geld für einen Wohnungskauf bat. Erst nach mehrfachem Drängen der jüngeren Frau gab die Seniorin nach und übergab am frühen Montagabend einen größeren Geldbetrag an einen ihr unbekannten jüngeren Mann, der sich als Kollege eines Notars ausgab. Erst die Tochter der Dame verständigte später die Polizei, als sie von ihrer Mutter von der Geldübergabe erfuhr.

Die höchst professionelle und drängende Gesprächsführung der sogenannten Enkeltrickbetrüger zeigt sich in diesem Fall besonders deutlich dadurch, dass die 88-Jährige einem Vortrag der Kriminalpolizei zu derartigen Callcenterbetrügen beiwohnte und dennoch im Laufe des Montags keinen Betrugsversuch ahnte.

Das Polizeipräsidium Unterfranken rät daher nochmals eindringlich:

Ø Fragen Sie den Anrufer nach persönlichen oder familiären Einzelheiten, die er wissen sollte.

Ø Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

Ø Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald ihr Gesprächspartner Geld fordert.

Ø Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen Rücksprache.

Ø Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung.

Ø Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Ø Informieren Sie unter der Notrufnummer 110 sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt.

Ø Informieren Sie ältere Verwandte und Bekannte regelmäßig über diese Betrugsmasche.