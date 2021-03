TÃ¼rschloss mit Kleber unbrauchbar gemacht, Radmuttern an Pkw gelÃ¶st

SCHWEINFURT – In der Zeit von Dienstagmittag bis Mittwochmorgen beschädigte ein bisher Unbekannter das Schloss der Eingangstüre zur Kaffeerösterei in der Rückertstraße indem er einen Draht und Klebstoff in die Öffnung einbrachte und sie damit unbrauchbar machte. Der entstandene Schaden wird auf 200 Euro beziffert.

Radmuttern an Pkw gelöst

SCHWEINFURT – Von Montagnachmittag bis Dienstagmittag parkte der Geschädigte seinen schwarzen 3er BMW vor seinem Wohnanwesen in der Sonnenstraße. Als er nach Fahrtantritt deutliche Schläge im Radkasten wahrnahm unterbrach er seine Fahrt und musste feststellen, dass drei Radmuttern eines Reifens an der Hinterachse entfernt worden waren. Die anderen beiden Radmuttern waren auch bereits locker. Ein technischer Defekt konnte ausgeschlossen werden.

Handtasche aus Einkaufswagen entwendet

SCHWEINFURT – Am Mittwoch in der Zeit von 09.15 bis 09.45 Uhr ging die 82-jährige Geschädigte zusammen mit ihrem Ehemann bei der Firma Kaufland einkaufen. Hierbei befestigte sie ihre rote Handtasche am Einkaufswagen und ließ diese mehrfach unbeaufsichtigt. Erst beim Bezahlvorgang an der Kasse bemerkte sie das Fehlen ihrer Tasche mit Inhalt. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.