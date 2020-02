Unbekannte setzen Baum in Brand, Glasscheibe an Schule beschÃ¤digt

Unbekannte setzen Baum in Brand, Glasscheibe an Schule beschädigt

SCHWEINFURT – Zu einer Brandlegung ist es am Freitag, gegen 15:45 Uhr, in der Heinrich-Beck-Straße, Schweinfurt, gekommen. Ein bislang unbekannter Täter betrat ein in der genannten Straße gelegenes kleines Waldstück und steckte einen dort gepflanzten Baum an.

Der Brand wurde glücklicherweise rechtzeitig durch aufmerksame Passanten bemerkt und abgelöscht, bevor es zu einer weiteren Ausbreitung kommen konnte. Der durch das Feuer verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro.

Die Polizei bittet daher um die Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, welche die Tat oder den Täter beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Schweinfurt, Tel. 09721/202-0, in Verbindung zu setzen.

Glasscheibe an Schule beschädigt

SCHWEINFURT – Zu einer Sachbeschädigung an der Glasscheibe einer Schuleingangstüre ist es in den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags in der Florian-Geyer-Straße gekommen.

Ein unbekannter Täter verursachte auf bislang unbekannte Art und Weise einen Sprung in der Glasscheibe des Eingangs. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500,- Euro.

Zeugen, welche die Tat oder den Täter beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden daher gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Schweinfurt, Tel. 09721/202-0, in Verbindung zu setzen.

Vergessener Geldbeutel entwendet

SCHWEINFURT – Zum Diebstahl eines Geldbeutels ist es am vergangenen Donnerstag, gegen 19:30 Uhr, in einer Bankfiliale am Roßmarkt, Schweinfurt, gekommen.

Der Geschädigte hatte, nach einer Transaktion an einem Geldautomaten, sein Portemonnaie, samt Inhalt, an dem Automaten vergessen und kurzzeitig die Bank verlassen. Als er wenige Minuten später zum Ablageort des Geldbeutels zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieser von einer unbekannten Person entwendet worden war.

Zeugen, welche die Tat oder den Täter beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden daher gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Schweinfurt, Tel. 09721/202-0, in Verbindung zu setzen.

Fiat Punto angefahren – Polizei sucht Zeugen

SCHWEINFURT – Zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort kam es in der Zeit vom vergangenen Montag bis Mittwoch in der Wirsingstraße, Schweinfurt.

Der Geschädigte hatte seinen Fiat Punto am Abend des 27.01.2020, innerhalb eines Parkplatzes, in der o.g. Straße abgestellt. Als er in den Abendstunden des 29.01.2020 zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, konnte er einen frischen Unfallschaden am Heck des Fiats, auf der linken Seite, feststellen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro.

Zeugen, welche den Unfall oder den Verursacher beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Schweinfurt, Tel. 09721/202-0, in Verbindung zu setzen.

Außenspiegel beschädigt – Unfallverursacher flüchtet

SCHWEINFURT – Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht ist es am vergangen Freitag, in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 15:45 Uhr, am Hauptfriedhof in Schweinfurt gekommen.

Die Geschädigte hatte ihren grauen VW Polo in der genannten Zeit am Fahrbahnrand in der Straße „Am Friedhof“ abgeparkt. Ein bislang unbekannter Täter blieb, vermutlich im Vorbeifahren, an dem linken Außenspiegel des Pkw hängen und beschädigte diesen hierbei. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 50,- Euro.

Zeugen, welche den Unfall oder den Verursacher beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Schweinfurt, Tel. 09721/202-0, in Verbindung zu setzen.

BMW bei Unfall beschädigt – Zeugen gesucht

SCHWEINFURT – Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am vergangen Freitag, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr, am Spitalseeplatz, Schweinfurt, gekommen.

Der Geschädigte hatte seinen 3er BMW zur genannten Zeit in einer Parkbucht geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen Unfallschaden an der linken Seite der vorderen Stoßstange feststellen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro.

Zeugen, welche den Unfall oder den Verursacher beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Schweinfurt, Tel. 09721/202-0, in Verbindung zu setzen.

Holzscheite verloren – Pkw bei Unfall beschädigt

LANDKREIS SCHWEINFURT – Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag auf der Deutschöfer Straße, kurz nach der Stadtgrenze Schweinfurt, aufgrund verlorener Ladung gekommen.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte offenbar mehrere Holzscheite verloren, welche auf der Fahrbahn liegen geblieben waren. Der Fahrer eines VW Golf, welcher die o.g. Straße um 10:15 Uhr in Richtung Üchtelhausen befuhr, konnte den Hindernissen nicht mehr ausweichen und überfuhr diese. Hierbei wurde der Pkw des Mannes beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.

Zeugen, welche Angaben zum Verlierer der Holzscheite machen oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Schweinfurt, Tel. 09721/202-0, in Verbindung zu setzen.

BMW angefahren – Polizei sucht Zeugen

WERNECK – Zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort war es am Freitag in der Balthasar-Neumann-Straße, Werneck, gekommen.

Die Geschädigte hatte ihren 3er BMW, in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 11:45 Uhr, in der o.g. Straße abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter offenbar am linken Außenspiegel und dem linken vorderen Kotflügel hängen geblieben war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 1.500,- Euro.

Zeugen, welche den Unfall oder den Verursacher beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Schweinfurt, Tel. 09721/202-0, in Verbindung zu setzen.