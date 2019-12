Und das an Weihnachten: Drei unbekannte TÃ¤ter schlagen einen 25-JÃ¤hrigen in der LudwigstraÃŸe

Und das an Weihnachten: Drei unbekannte Täter schlagen einen 25-Jährigen in der Ludwigstraße

SCHWEINFURT – Am Mittwochabend kam es zu einer Köperverletzung durch drei bislang unbekannte Täter. Hierbei wurde ein 25-Jähriger Mann leicht verletzt.

Gegen 21:45 Uhr lief ein 25-jähriger Schweinfurter die Ludwigstraße stadteinwärts entlang. Auf Höhe der dortigen Mittelschule bemerkte er einen grau / silbernen BMW Touring, der dort lautstark Kreise zog. Der Zeuge ging daraufhin auf den Pkw zu und sprach den Fahrzeugführer an.







Im Anschluss stiegen drei Männer aus dem BMW aus, schlugen dem 25-Jährigen mehrfach ins Gesicht und traten nach ihm. Danach stiegen die Täter zurück in das Fahrzeug und flüchteten in Richtung Spitalseeplatz. Der Zeuge wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Grauer Ranault Megane angefahren und geflüchtet

SCHWEINFURT – Am Mittwochmittag kam es in der Brückenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines silbernen Renault Megane parkte sein Fahrzeug um 11:35 Uhr auf Höhe der Hausnummer 20. Als er gegen 13:45 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er diverse Kratzer an der Heckstoßstange linksseitig feststellen, die offensichtlich von einem Unfall stammen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Radfahrer mit knapp 2 Promille unterwegs

SCHWEINFURT – Am Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, führte eine Streife der Polizeiinspektion Schweinfurt eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem Radfahrer in der Luitpoldstraße durch. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 32-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Aus diesem Grund musste der Radfahrer die Streife zur Dienststelle begleiten, wo durch einen hinzugezogenen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Den 32-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Pkw kommt von Fahrbahn ab – Fahrerin leicht verletzt

BERGRHEINFELD – Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 09:45 Uhr befuhr die 26-jährige Fahrerin eines Opel Corsa die Staatsstraße 2270 bei Bergrheinfeld. Hierbei kam sie ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 26-Jährige wurde hierdurch im Fahrzeug eingeschlossen, konnte jedoch schnell durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sie leicht verletzt in ein Schweinfurter Krankenhaus verbracht. Am Opel entstand ein Totalschaden, weshalb er abgeschleppt werden musste. Weiterhin entstand neben der Fahrbahn ein Flurschaden. Der gesamte Sachschaden wird auf 10.200 Euro geschätzt.

Grauer Toyota Auris beschädigt – Verursacher flüchtig

SCHONUNGEN – In der Zeit von Dienstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, bis Mittwochnachmittag, 13:00 Uhr, wurde ein geparkter Pkw angefahren. Der graue Toyota Auris stand im genannten Zeitraum im Steinweg 30 am rechten Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer blieb vermutlich beim Ausparken an dem Fahrzeug hängen und verursachte hierbei Kratzer rechtsseitig an der Heckstoßstange. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise zu den ungeklärten Taten erbittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0.

Brand

GEROLZHOFEN – Am Morgen des 24.12.2019 kam es auf dem Wertstoffhof Gerolzhofen zu einem Brand. In einem Komposthaufen hatte sich ein Schwelbrand entwickelt, welcher zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die freiwillige Feuerwehr Gerolzhofen war mit einem starken Kräfteaufgebot vor Ort und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen, so dass es zu keinen Sach- und Personenschäden kam.

Verkehrsunfallflucht

GEROLZHOFEN – Ein aufmerksamer Zeuge konnte am 24.12.2019 gegen 08:30 Uhr beobachten, wie sich eine zunächst unbekannte Person einen Schaden an einem geparkten Pkw ansah. Nachdem der Unfallverursacher den Schaden am angefahrenen Pkw begutachtet hatte, entfernte er sich vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers merken und teilte seine Beobachtungen dem Eigentümer des beschädigten Pkw mit, welcher sich anschließend zur Polizeiinspektion Gerolzhofen begab und den Vorfall mitteilte. Die Höhe des Sachschadens am Pkw des Geschädigten wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Der Polizeiinspektion Gerolzhofen gelang es noch am selben Tag die verantwortliche Fahrzeugführerin zu ermitteln. Diese räumte den Anstoß am geparkten Pkw auf Vorhalt ein. Die Fahrzeugführerin erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.