Unfallflucht auf der A 70 bei Theres, in Bad Kissingen kassierte ein Hund PrÃ¼gel

Unfallflucht auf der A 70 bei Theres, in Bad Kissingen kassierte ein Hund Prügel

THERES – Am Montagnachmittag ereignete sich auf der A 70 an der Anschlussstelle Theres Richtung Schweinfurt ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Gegen 16:00 Uhr wurde ein schwarzer Audi von einem noch unbekannten Sprinter mit Anhänger überholt und geschnitten.

Dadurch wurde der Audi-Fahrer aus dem Landkreis Würzburg nach rechts von der Fahrbahn gedrängt. Auf der Grünfläche zwischen Ab- und Auffahrt der Autobahn prallte der Audi gegen einen Anhänger einer Baufirma, die dort Bohrarbeiten durchführte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12000 Euro. Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte unter Tel. 09722/9444-0.

Hund geschlagen

BAD KISSINGEN – Am Montagabend, gegen 20:00 Uhr, wurde an einer Autowaschanlage in Bad Kissingen eine Frau von zwei Zeugen dabei beobachtet, wie sie ihren Hund mehrfach schlug. Da laut den Zeugen das Tier dabei litt, erstatteten die Zeugen Anzeige. Gegen die Hundehalterin wird nun wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz ermittelt.

Verkehrsunfall – Flüchtiger gestellt

SCHWEBHEIM – Am Montag, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der Schnellstraße B 286 zu einem Unfall. Ein Mercedes-Fahrer fuhr von Schweinfurt kommend in Richtung Gerolzhofen und überholte einen Lkw. Als er sich auf Höhe des Führerhauses befand, zog die Sattelzugmaschine nach links und streifte den rechten Außenspiegel des Pkw. Der Lkw-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Er konnte an der Autobahn-Anschlussstelle Wiesentheid angehalten werden. Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht wird erstattet. Schadenshöhe am Pkw ca. 300 €.

Verkehrsunfall – Fahrradhelm verhindert Schlimmeres

HERLHEIM – Am Montagnachmittag war ein 4jähriges Mädchen im Ortsbereich Herlheim mit ihrem Fahrrad unterwegs. Im Schulweg kam sie in einer Kurve zu Fall und zog sich Abschürfungen im Gesichtsbereich zu. Glücklicherweise trug sie einen Helm und verhinderte Schlimmeres. Sie wurde zur Abklärung der Verletzungen mit dem Rettungsdienst in die Kinderklinik nach Würzburg gebracht.

Jagdkanzel beschädigt

GEROLZHOFEN / BRÜNNSTADT – Im Bereich des Waldgebietes Gerolzhofen/Brünnstadt beschädigten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 25. bis 29.03.2021 eine fahrbare Jagdkanzel. Der Schaden wird auf ca. 200 € geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter geben können, möchten sich mit der Polizei unter Tel. 09382/9400 in Verbindung setzen.

Ölspur – Feuerwehr im Einsatz

TRAUSTADT – Die FFW Donnersdorf musste am Montagmittag nach Traustadt ausrücken. An einem Lkw platze ein Schlauch und es trat Öl aus und verunreinigte die Fahrbahn. Dieses wurde abgebunden und die Fahrbahn gereinigt. Die Feuerwehr war mit 7 Mann im Einsatz.

Schwerlastverkehr – mehrere Geschwindigkeitsverstöße

KOLITZHEIM – Am späten Montagabend hielt eine Streifenbesatzung der Polizei Gerolzhofen eine Sattelzugmaschine an. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten mehrere Geschwindigkeitsverstöße fest. Eine Anzeige nach der Straßenverkehrsordnung wird erstattet.

Fahrräder entwendet

KOLITZHEIM – Aus der verschlossenen Garage eines Anwesens Am Felsenkeller wurden 2 schwarze Fahrräder, Pedelecs, im Gesamtwert von 6500 € entwendet. Wer hat in der Zeit von Sonntag, 28.03.21, 17:30 Uhr bis Montag, 29.03.21, 16:30 Uhr, Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf den Verbleib der Räder geben? Hinweise unter Tel. 09382/9400 an die Polizei Gerolzhofen.