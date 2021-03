Unfassbar: Zwei Corona-Partys im WÃ¼rzburger Stadtgebiet mit zusammen 25 Personen

WÜRZBURG / LENGFELD UND ZELLERAU. Am Donnerstagabend bzw. in der Nacht zum Freitag erlangte die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt Hinweise auf zwei Corona-Partys. Insgesamt mussten dort 25 Personen aus verschiedenen Haushalten festgestellt werden.

Sie müssen sich nun allesamt wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.

Firmenfeier in der Frankfurter Straße

Gegen 19:00 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt die Mitteilung über eine Feierlichkeit in der Frankfurter Straße ein. In dortigen Büroräumlichkeiten konnten die Beamten in der Folge eine Firmenfeier mit 15 Personen feststellen. Diese hielten weder die erforderlichen Abstände ein, noch trugen sie eine Mund-Nase-Bedeckung. Die Feier wurde aufgelöst und hat für alle Anwesenden nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zur Folge. Die Gäste kamen der anschließenden Räumung des Büros nur widerwillig nach.

Corona-Party in Einfamilienhaus

Ein Anwohner im Stadtteil Lengfeld teilte um 02:45 Uhr in der Nacht zum Freitag eine alkoholisierte Person in seinem Garten mit. Eine Streife der Würzburger Polizei konnte anschließend in einem angrenzenden Einfamilienhaus eine lautstarke Feier mit insgesamt 10 Personen aus verschiedenen Haushalten feststellen. Der 15-jährige Veranstalter der Feier zeigte sich mit den Maßnahmen der Polizei nicht einverstanden und wurde zunehmend aggressiver. Auch die restlichen Party-Gäste zeigten wenig Verständnis für das polizeiliche Vorgehen. Es wurden gegen alle Gäste Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Die Vorgänge in beiden Fällen werden zur weiteren Entscheidung der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorgelegt.

Die unterfränkische Polizei bittet in diesem Zusammenhang, insbesondere auch mit Blick auf das Wochenende, eindringlich um die strikte Einhaltung der geltenden Infektionsschutzbestimmungen uns sagt: „Bleiben Sie gesund! Wir sind für Sie da!“