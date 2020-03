UngewÃ¶hnlicher Unfall wegen Schmerzen im Knie: Pkw stÃ¶ÃŸt gegen Hauswand – Zwei Verletzte

Teilen Facebook

OERLENBACH – Gegen 10.40 Uhr kam es am Donnerstagmorgen in Ebenhausen zu einem ungewöhnlichen Unfall. Der Fahrer eines Pkw VW Golf befuhr die Waldstraße und kam in der Kurve Richtung Erlenstraße aufgrund plötzlich auftretender Schmerzen im Knie auf das Gaspedal. In der Folge kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, fuhr auf einen Stellplatz für einen Kfz-Anhänger und prallte gegen die rechte Hauswand eines Gebäudes in der Erlenstraße. Zudem wurde der Kfz-Anhänger dabei gegen den Gartenzaun geschoben.

Bei diesen Unfall entstand am Fahrzeug ein Totalschaden. Insgesamt beläuft sich die Schadenshöhe am Fahrzeug, Gartenzaun und Hauswand auf circa 12.000,- Euro. Der Unfallverursacher und seine auf dem Beifahrersitz befindliche Ehefrau wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Bad Kissinger Krankenhaus. Am Unfallort waren 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie zwei Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt.

Müllfahrzeug stieß gegen Postfahrzeug

BAD KISSINGEN – Am Donnerstagmorgen wurden im Stadtteil Hausen die Mülltonnen geleert. Bei einem Rangierversuch stieß der Fahrer des Müllfahrzeugs gegen das Fahrzeug eines Postzustellers. Dabei entstand ein Schaden von circa 2.000,- Euro. Verletzt wurde niemand. Der Unfallverursacher erhielt eine Verwarnung.