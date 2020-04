UnterstÃ¼tzung fÃ¼r italienische und griechische Lokale: Regionale Polizeibeamte liefern einen Tag lang Pizzen aus

Teilen Facebook

STADT UND LANDKREIS SCHWEINFURT – In Zeiten von geschlossenen Gaststätten und fehlenden Möglichkeiten, in geselliger Runde den Abend zu verbringen, haben die letzten Tage auch die Schweinfurter in Stadt und Landkreis verstärkt Gebrauch davon gemacht, sich Speisen zu bestellen, um zumindest zuhause lecker zu essen.

Vor allem diverse Pizzabäcker profitierten in den vergangenen zwei Wochen vom Daheimsitzen der Leute. Zahlreiche Italiener und auch Griechen in und um Schweinfurt kamen gar nicht mehr nach, die Marys, Calzones, Specials, Tonnos oder Funghis in den Ofen zu schieben. Jeder Mitarbeiter wurde in den Küchen der Lokale gebraucht, allerdings fehlte dann das Personal bei den Lieferdiensten.

Das Portal www.leckerschmecker.de hat heraus bekommen, dass alleine in Stadt und Landkreis Schweinfurt im gesamten März fast 490.000 Pizzen gebacken und verzehrt sowie in der zweiten Monatshälfte ausgeliefert wurden. Inzwischen aber sind die italienischen und griechischen Ausfahrer mit ihren Kräften am Ende.

Nun hat sich die regionale Polizei eine tolle Sache ausgedacht. Nachdem die Schweinfurter Bevölkerung die letzten Tage brav zuhause blieb und kaum noch Kontrollen nötig waren, die Polizei auch aufgrund der ausbleibenden Kriminalität wenig zu tun hatte, stellen sich die Beamten für den heutigen Tag komplett in den Dienst der Hungrigen. Jedes Pizza ausliefernde Lokal in Stadt – wie auf dem Bild das Aposto am Marktplatz im Rathauskeller – und Landkreis Schweinfurt bekommt heute einen Polizisten mit Dienstwagen abgestellt. Diejenigen Diensthabenden liefern bis Mitternacht Pizzen aus. Dazu bekommt jedes Restaurant aus dem Corona-Soforthilfe-Programm eine einmalige Zahlung in Höhe von 1000 Euro.