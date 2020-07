Vandalismus im ehemaligen Kindergarten in Yorktown – und weitere News der Ã¶rtlichen Polizei

SCHWEINFURT – Von Mittwoch auf Donnerstag beschädigte ein bisher unbekannter Täter den ehemaligen Kindergarten in der Floridastraße in Yorktown. Hierbei wurden die Scheiben von drei Fenstern und zwei Türen beschädigt und ein Rollladen heruntergerissen. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

E-Bike aus Carport entwendet

GOCHSHEIM – Von Mittwoch auf Donnerstag wurde aus einem Carport ein versperrtes schwarzes Herren-Elektro-Mountainbike in der Frühlingsstraße der Marke Ghost, Typ Hybrid HTX 2.7+ durch einen unbekannten Täter entwendet. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 2.500 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

KLEINRHEINFELD – Am Donnerstagabend befuhr ein 74jähriger Autofahrer die Straße von Traustadt nach Kleinrheinfeld. Kurz nach dem Ortseingang stieß er frontal gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den Aufprall wurde dieser nach vorne auf einen weiteren geparkten Pkw geschoben. Der Unfallverursacher verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben kam schließlich der Pkw zum Stehen.

Während der Unfallaufnahme erkannten die Polizeibeamten, dass der 74-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Da der Alkoholtest einen Wert von 1,5 Promille zeigt, musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Gesamtschaden ca. 14.000 €

Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr ist nun die Folge.

Radmuttern gelöst – Zeugen gesucht

GEROLZHOFEN – Am vergangenen Mittwoch, zwischen 08:30 Uhr und 15:00 Uhr, wurden auf dem Parkplatz des Fitnessstudios Vitalo in der Schallfelder Straße an einem geparkten grauen Fiat die Radmuttern des linken Vorderreifens gelockert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich mit der Polizei Gerolzhofen unter Tel. 09382/9400 in Verbindung setzen.