Verabredung nimmt unerwartete Wendung: â€žScherzâ€œ unter Arbeitskollegen lÃ¶st Polizeieinsatz aus

Teilen Facebook

Twitter

NIEDERWERRN – Nachdem ein 16-Jähriger sich über ein soziales Netzwerk mit einem Mädchen verabredet hatte, trat ihm am Treffpunkt ein vermummter Mann mit einem Messer entgegen und bedrohte ihn. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den „Scherz“ eines Arbeitskollegen. Die Schweinfurter Polizei prüft nun, ob der Mann die Einsatzkosten tragen muss.

Am Freitag wurde ein 16-Jähriger über ein soziales Netzwerk von einem Mädchen kontaktiert, mit welcher er sich in der Folge in der Schweinfurter Straße verabredet hat. Am vereinbarten Treffpunkt um 19:00 Uhr trat dem Jugendlichen plötzlich ein mit einer Skimaske vermummter Mann entgegen, der auch ein Messer in der Hand hielt. Er bedrohte den Mann verbal, woraufhin dieser sich in ein naheliegendes Lokal flüchtete.

Der 16-Jährige verständigte anschließend die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken. Mehrere Streifen der Schweinfurter Polizei begaben sich in der Folge an die Einsatzörtlichkeit und suchten nach dem vermeintlichen Bedroher. Nach kurzer Zeit konnte eine Streife den Mann feststellen und einer Kontrolle unterziehen.

Der 18-Jährige räumte umgehend ein, dass es sich um einen „Scherz“ gehandelt habe und er seinen Arbeitskollegen ärgern wollte. Er habe einen „Fake-Account“ angelegt, den 16-Jährigen kontaktiert und das Treffen arrangiert.

Die Beamten der Polizeiinspektion Schweinfurt hatten für diesen „Spaß“ keinerlei Verständnis. Es wird nun geprüft, ob dem 18-Jährigen die Kosten für den Einsatz auferlegt werden.

Die unterfränkische Polizei bittet dringend darum, bei „Scherzen“ eine gewisse Sensibilität an den Tag zu legen und vor allem nicht mit Waffen in der Öffentlichkeit zu hantieren.

Fahrzeug angefahren und geflüchtet

SCHWEINFURT – Am 07.02.2020 wurde in der Zeit von 07.30 Uhr bis 12.15 Uhr ein roter VW Polo in der Galgenleite 3 A angefahren. Der VW wurde über die gesamte linke Fahrzeugseite verkratzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern.

Auto verkratzt

SCHWEINFURT – In der Zeit vom 01.02.2020, 09.00 Uhr, bis 03.02.2020, 09.00 Uhr, wurde an einem schwarzem Mercedes C200 die Heck und Frontstoßstange mit einem unbekannten Gegenstand verkratzt. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum vor dem Anwesen in der Straße Am Haag 14. Der entstandene Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt.

Kiosk aufgebrochen

GOCHSHEIM – In der Zeit vom 06.02.2020, 09.30 Uhr bis 07.02.2020, 09.30 Uhr, wurde ein Kiosk in der Industriestraße ggü. dem Anwesen Nr. 16 angegangen. Der oder die Täter warfen mit einem Stein die Scheibe ein und gelangten dadurch in den Kiosk. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. An dem Fenster entstand ein Sachschaden von 100 Euro.

Anhänger entwendet

KRONUNGEN – In der Zeit vom 03.02.2020, 20.00 Uhr, bis 05.02.2020, 23.00 Uhr, wurde ein Pkw-Anhänger, Farbe silber/grau, Hersteller Meyer, amtl. Kennzeichen SW-TS 666, von einem Gemeindeparkplatz, welcher an der B 19 liegt (Verlängerung der Schlossgasse) abgestellt war. Der entwendete Anhänger hat einen Wert von 5.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.