Verkehrsunfall zwischen Gerolzhofen und Frankenwinheim mit Personenschaden: Nun wird der Verursacher gesucht

GEROLZHOFEN – Mittwochfrüh, gegen 6:10 Uhr, befuhr ein PKW-Fahrer die Staatsstraße von Gerolzhofen in Fahrtrichtung Frankenwinheim. Vor der Ausfahrt Herlheim wurde der Fahrer von einem anderen PKW überholt, bevor dieser auf Höhe der Einfahrt nach Herlheim einfahren wollte. Ein Zusammenstoß konnte nur durch eine Vollbremsung des Daihatsu-Fahrers verhindert werden.

Der unfallverursachende PKW fuhr daraufhin in den Graben. Mit gegenseitigem Einverständnis setzten beide Unfallbeteiligten zunächst ihre Fahrt fort. Der Daihatsu Fahrer begab sich anschließend, aufgrund auftretender Schmerzen, vorsorglich ins Krankenhaus. Hier wurde bei dem 63jährigen Mann ein Rippenbruch festgestellt.

Die Bremsen sowie die Reifen am Daihatsu wurden durch den Unfall nicht unerheblich beschädigt und mussten deshalb in der Werkstatt ausgetauscht werden.

Die PI Gerolzhofen bittet nun den Fahrzeugführer, der mit einem grauen Seat und SW-Kennzeichen an dem Unfall beteiligt war, sich nachträglich noch zu melden, Tel. 09382-9400.

Fahrzeugtuning – Kraftrad zu laut

GEROLZHOFEN – Aufgrund lauter Abgasgeräusche musste sich ein Kraftradfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle an der B286 unterziehen. Bei der Überprüfung der Abgasanlage fiel dem Polizeibeamten ein unscheinbarer Zusatzschalter an dem Zweirad auf. Dieser Schalter ermöglicht den unzulässigen Betrieb der Klappenabgasanlage. Aufgrund der Feststellung wurde das Kraftrad vorerstbeschlagnahmt, um ein Beweissicherungsgutachten durchführen zu können.

Unfallflucht

GEROLZHOFEN – Im Zeitraum von Mittwoch, 13 Uhr auf Donnerstag, 6 Uhr, wurde in der Salzstraße ein geparkter weißer Skoda angefahren. Der PKW weist linksseitig Beschädigungen im Bereich der Heckstoßstange auf. An der Frontscheibe wurde zwar ein Zettel mit Namen sowie einer Handynummer hinterlegt, aber diese Daten

führten bisher nicht zum Unfallverursacher. Schaden ca. 3000 Euro. Der Unfallversucher möchte sich bitte zwecks Schadensregulierung mit der PI Gerolzhofen, Tel. 09382-9400, in Verbindung setzen.

Wildunfall

SCHWARZACH – Eine PKW-Fahrerin befuhr Donnerstagfrüh die B22 in Richtung Neuses, als plötzlich ein Hase die Fahrbahn kreuzte und mit dem Audi kollidierte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.