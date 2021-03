Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad – FahrschÃ¼lerin schwer verletzt

GEROLZHOFEN – Donnerstagmittag fuhr eine Motorradfahrschülerin in der Albert-Einstein-Straße einen aufgebauten Parcour im Rahmen ihres Fahrschultrainings. Bei einem Wendevorgang der Fahrschülerin übersah diese eine bevorrechtigte Opel-Fahrerin, die ebenfalls die Albert-Einstein-Straße befuhr und an der Kreuzung zur Alitzheimer Straße nach links abbiegen wollte.

Die angehende Motorradfahrerin näherte sich also dem Kreuzungsbereich, achtete nicht auf die bevorrechtigte Fahrzeugführerin und in der Folge kam es zum Zusammenstoß. Die 16jährige Fahrschülerin stürzte mitsamt dem Zweirad und verletzte sich schwer am Bein bzw. Fuß. Nach Erstversorgung durch die angeforderten Rettungskräfte sowie einem Notarzt, wurde die junge Frau mit Verdacht auf eine Fraktur durch den Rettungswagen ins Krankenhaus nach Schweinfurt verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 750 Euro.

Fahrzeugtuning – Unzulässige Fahrzeugteile in Audi A3 festgestellt

GEROLZHOFEN – In der Östlichen Allee wurde Donnerstagabend der 20jährige Fahrzeugführer eines Audi A3 angehalten. Er musste sich und sein Gefährt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass mehrere, unzulässige Fahrzeugteile im Pkw verbaut waren. So wurde beispielsweise der Mittelschalldämpfer der Abgasanlage schlichtweg durch ein Rohr ersetzt.

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass ein unzulässiges Druckentlastungssystem im Audi verbaut war und der serienmäßige Motorluftfilter entfernt wurde. Ferner hatte es der Audi-Fahrer unterlassen, eine sog. Änderungsabnahme durch eine technische Prüforganisation für einen verbauten Innenraumkäfig durchzuführen. Eine vor Ort durchgeführte Standgeräuschmessung des getunten Pkw ergab zusätzlich einen erhöhten Wert. Das Fahrzeug wurde nach Abschluss der Kontrolle, zur Erstellung eines Beweissicherungsgutachtens, vorerst sichergestellt. Der 20jährige Fahrer muss aufgrund der Vielzahl an Verstößen gegen die Vorschriften der Straßenverkehrszulassungsordnung mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Mercedes zerkratzt

GEROLZHOFEN – In der Bürgermeister-Weigand-Straße wurde von bisher unbekanntem Täter – gleich zwei Mal – das identische Auto verkratzt.

Am geparkten A-Klasse-Mercedes wurde am 30.01.2021 und am 12.03.2021 einmal die vordere rechte Tür und ein weiteres Mal die hintere rechte Seite verkratzt. Der angerichtete Sachschaden wird nach Angaben der Geschädigten auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht und kann Hinweise geben? PI Gerolzhofen, Tel. 09382-9400.

Verkehrsunfall beim Überholvorgang – keine Verletzte

LÜLSFELD – Ein LKW-Fahrer und ein PKW-Fahrer, befuhren Dienstagnachmittag die B 286 hintereinander in Fahrtrichtung Gerolzhofen. Der LKW-Fahrer fuhr unmittelbar hinter einem anderen LKW nach und der PKW-Fahrer folgte dieser Kolonne als drittes Fahrzeug. Der LKW-Fahrer scherte schließlich zum Überholen aus und übersah hierbei den bereits im Überholvorgang befindlichen PKW. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 57jährige Fahrer mit seinem Daimler aus und kollidierte hierbei seitlich mit einer Außenschutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Verkehrsunfall aufgrund Schneematsch – fünfstelliger Sachschaden

OBERSCHWARZACH – Dienstagnachmittag befuhr ein PKW-Fahrer die Kreisstraße von Schönaich in Richtung Breitbach. Aufgrund Schneematsch geriet der 28jährige Mann mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Golf. Es kam zum seitlichen Aufprall beider Fahrzeuge, wodurch der Golf von der Fahrbahn abkam. Schaden ca. 10000 Euro.

Anhänger überladen – Weiterfahrt unterbunden

SULZHEIM – Ein Fahrzeuggespann, bestehend aus einem PKW mit Anhänger, wurde am Dienstagmittag aus dem fließenden Verkehr heraus angehalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Auf dem sogenannten Fahrzeugtrailer wurde ein außer Betrieb gesetzter PKW transportiert. Da es für die Streifenbesatzung den Anschein hatte, dass der Anhänger überladen war, erfolgte eine geeichte Wiegung. Eine Messung bestätigte den Verdacht der Überladung, so dass die Weiterfahrt mit dem Gespann unterbunden werden musste. Gegen den Fahrer wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung erstattet.

Unzulässige Rückleuchten an PKW verbaut

GEROLZHOFEN – In der Alitzheimer Straße wurde Dienstagnachmittag ein PKW aufgrund fehlender, retroreflektierender Rückstrahler angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass es sich bei den dunkel wirkenden Rückleuchten um Produktfälschungen handelte. Die Leuchten entsprechen nicht den vorliegenden Genehmigungsunterlagen und sind somit nicht zugelassen. Der 20jährige Fahrer hat demnach gegen die Vorschriften der Straßenverkehrszulassungsordnung verstoßen, worauf eine Anzeige folgt.

Wildunfall – Hase kreuzt Fahrbahn

FRANKENWINHEIM – Ein Audi-Fahrer befuhr Dienstag, in den frühen Morgenstunden, die Staatsstraße von Frankenwinheim in Richtung Gerolzhofen. Kurz nach Frankenwinheim kreuzte ein Hase die Fahrbahn, dieser wurde vom PKW erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Kleinunfall – ungenügender Seitenabstand

GEROLZHOFEN – Dienstagfrüh touchierte ein Sharan-Fahrer im Philipp-Stöhr-Weg mit seinem Außenspiegel einen parkenden Ford an dessen Außenspiegel. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Der Unfallverursacher wurde mündlich verwarnt.