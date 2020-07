Verkratzt oder AuÃŸenspiegel abgerissen: Mehrere Pkws im Schweinfurter Stadtgebiet beschÃ¤digt

SCHWEINFURT – Von Samstag auf Sonntag wurde ein im Höllental geparkter Pkw beschädigt. Am schwarzen Volvo wurde der linke Außenspiegel abgebrochen. Der Außenspiegel war am Abstellort nicht mehr auffindbar. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Ein weiterer Außenspiegel wurde von Freitag auf Sonntag in der Celtesstraße abgerissen und entwendet. Am schwarzen BMW, M5 entstanden ebenfalls mehrere 100 Euro Sachschaden.

In der Altstadtstraße wurde ebenfalls der Außenspiegel eines BMW abgerissen und entwendet. Der Tatzeitraum war ebenfalls von Samstag auf Sonntag. Auch hier entstand ein Sachschaden von mehreren 100 Euro.

In der Ernst-Reuter-Straße wurden mehrere Fahrzeuge verkratzt. Die Pkws waren in der Ernst-Reuter-Straße ordnungsgemäß abgestellt. An allen Fahrzeugen wurde die rechte Fahrzeugseite verkratzt.

Bekleidung im Wert von 1.500 Euro gestohlen

SCHWEINFURT – Bereits am Mittwochnachmittag wurden aus dem Marktkauf in Schweinfurt Bekleidung im Wert von ca. 1.500 Euro entwendet. Der Täter hatte die Bekleidung mit in die Umkleidekabine genommen und dort ausgepackt. Die Polizei sucht nun Zeugen welche etwas Verdächtiges im Zeitraum von 14 – 15 Uhr im Marktkauf bzw. auf dem Parkplatz beobachten konnten.

Verkehrszeichen entwendet

HOLZHAUSEN – In Holzhausen wurde ein an einer Baustelle angebrachtes Kennzeichen entwendet. Das Vorschriftszeichen war an einer Baustelle Am Weiher abgestellt gewesen und war mit einem Zusatzzeichen angebracht.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Absturz eines Modellflugzeuges

GEROLZHOFEN – Am Sonntagnachmittag stürzte ein Elektrosegler aufgrund eines technischen Defektes unmittelbar nach dem Start am Modellflugplatz in ein Getreidefeld und ging sofort in Flammen auf. Das Getreide auf einer Fläche von 1800 qm verbrannte. Die FFW aus Gerolzhofen löschte den Brand ab. Der Elektrosegler hatte einen Wert von 2000 €, Schadenshöhe am Feld ca. 240 €.