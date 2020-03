Verletzter Zweiradfahrer nach einer Kollision mit einem 17-JÃ¤hrigen mit Kontrollverlust auf seinem Longboard

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Mit schweren Verletzungen ist ein Kleinkraftradfahrer am Donnerstagnachmittag in ein Schweinfurter Krankenhaus eingeliefert worden. Gegen den Unfallkontrahenten wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt.

Um 15 Uhr war ein 17-Jähriger mit einen sogenannten Longboard in der Willy-Brandt-Straße unterwegs. Beim Abbiegen in die Karl-Riederer-Straße verlor er vermutlich die Kontrolle über sein „Gefährt“ und konnte durch ein Abspringen gerade noch so einen Sturz vermeiden.

Unglücklicherweise wollte just in diesem Moment ein 52-Jähriger auf seinem Kleinkraftrad den vorausfahrenden Jugendlichen überholen. Er kollidierte dabei mit dem jetzt führerlosen Longboard und kam dadurch zu Fall. Mit erheblichen Verletzungen ist der Zweiradfahrer nach einer Erstbehandlung durch den Notarzt in ein Krankenhaus abtransportiert worden. Der Sachschaden wird auf 750 Euro geschätzt.

Noch unbekannter Autofahrer richtet erheblichen Sachschaden an

SCHWEINFURT – Vermutlich mehrere tausend Euro Schaden hat ein bis dato noch unbekannter Autofahrer auf dem Sportplatz der International School Mainfranken in der Kalifornienstraße 1 angerichtet.

Zum genannten Sachverhalt ist derzeit bekannt, dass der gesuchte Kraftfahrzeugführer vermutlich mit einem Pkw in der Nacht von Mittwoch zum Donnerstag auf den Sportplatz gefahren ist und dort seine Runden gedreht hat. Dadurch hat er auf dem gesamten Gelände massive Spurrillen hinterlassen. Deren Beseitigung wird vermutlich in die Tausende gehen.

Wer Hinweise zu dem Täter oder dessen Fahrzeug geben kann, möge sich bitte umgehend mit der Polizei in Verbindung setzen.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.