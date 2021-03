VerstÃ¶ÃŸe nach dem Infektionsschutzgesetz: Zu viele Personen aus unterschiedlichen Haushalten

GEROLZHOFEN – Eine Streifenbesatzung der Polizei Gerolzhofen überprüfte am Sonntagnachmittag in der Breslauer Straße eine Personengruppe. Hier stellte sich heraus, dass es sich um mehrere, verschiedene Haushalte handelte.

Aktuell dürfen sich aufgrund des Inzidenzwertes nur 2 Haushalte bis zu 5 Personen treffen. Die jungen Männer wurden über die geltenden Regeln belehrt und erhalten eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Bei der Überprüfung der Ausweise und Personalien konnte ein 23jähriger keinen gültigen Ausweis vorzeigen. Dieser erhält zudem eine Anzeige nach dem Personalausweisgesetz.

Verkehrsunfall

VOLKACH – In der Nacht zum Sonntag fuhr ein Renault-Fahrer von Volkach kommend in Ri. Vogelsburg. Kurz nach Astheim kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Das Reh lief weiter, am Pkw entstand ein Schaden von rund 2000 €. Verletzt wurde niemand.