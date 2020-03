VerstoÃŸ gegen Ausgangssperre und das Infektionsschutzgesetz: Drei befreundete MÃ¤nner auf einer StraÃŸe sind heute schon zu viel

Teilen Facebook

BAD KISSINGEN – Am Dienstag, gegen 18.00 Uhr, konnte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Kissingen in der Schönbornstraße drei Männer antreffen, die dort entlang gingen. Sie gaben an, unterwegs gewesen zu sein, um sich die Zeit zu vertreiben.

Da jedoch die Männer „nur“ ein freundschaftliches Verhältnis zueinander haben, stellte dies einen Verstoß gegen die seit Freitag geltende Allgemeinverfügung der Bayerischen Staatsregierung dar. Gegen die Personen wird Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gestellt.