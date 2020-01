Vielleicht wollte sie einfach nur gut riechen? Ã„ltere Frau entwendet ParfÃ¼mflasche

Teilen Facebook

Twitter

BAD KISSINGEN – Als am Dienstagmittag, gegen 12.30 Uhr, eine 81-Jährige ein Drogeriegeschäft verlassen wollte, schlug die Diebstahlwarnanlage an. Daraufhin wurde die Handtasche der Frau durchsucht und eine entwendete Parfumflasche festgestellt. Da die ältere Dame sich nicht ausweisen konnte, wurde sie anschließend zum Identitätsabgleich zu ihrer Wohnanschrift verbracht.

Sattelauflieger streift Unterführung

BAD KISSINGEN – Der Fahrer einer Sattelzugmaschine befuhr am Dienstagmorgen, gegen 09.20 Uhr, die Bahnunterführung zwischen Bad Kissingen und Arnshausen und blieb dabei mit der oberen rechte Ecke seines Sattelaufliegers leicht am Bogen der Unterführung hängen. An der Bahnunterführung entstand kein Schaden, am Auflieger von circa 1.000,- Euro. Der Lkw-Fahrer erhielt eine Verwarnung.

Straßenlaterne ist nun schief

BAD KISSINGEN – Eine Mercedes-Fahrerin befuhr am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, die Straße „Am Hegholz“ von der Au kommend. Beim Rangieren touchierte sie mit ihrer Heckstoßstange eine Straßenlaterne. Durch den Zusammenstoß lockerte sich das Fundament, so dass die Laterne nun schief steht. Wie hoch der entstandene Schaden an der Laterne ist, muss noch ermittelt werden. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Schaden.

Abgerissene Waldhütte brannte

MÜNNERSTADT – Die Polizeiinspektion Bad Kissingen erhielt am Dienstagnachmittag die Meldung über aufsteigenden Rauch im Bereich Münnerstadt. In einem Waldstück, etwa 500 Meter nördlich der Bordiansmühle, brannte eine Waldhütte. Es ist davon auszugehen, dass die wegen Baufälligkeit bereits abgerissene Hütte von einem oder mehreren bisher unbekannten Tätern in Brand gesetzt wurde. Dem Besitzer ist kein Schaden entstanden.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die möglichen Brandleger geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefon-Nr. 0971 / 7149-0 in Verbindung zu setzen.