Vier Leichtverletzte nach Kellerbrand in Bad Bocklet, VerdÃ¤chtige Mitten in der Nacht in Kolitzheim

Vier Leichtverletzte nach Kellerbrand in Bad Bocklet, Verdächtige Mitten in der Nacht in Kolitzheim

BAD BOCKLET – Am Montagabend zogen sich vier Bewohner eines Mehrgenerationenhauses leichtere Verletzungen aufgrund eines Kellerbrandes zu und mussten in ein Klinikum gebracht werden. Die Kripo Schweinfurt ermittelt zur Brandursache.

Gegen 19:30 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Kellerbrand in einem Mehrgenerationenhaus in der Kreuzbergstraße gerufen. Die Bewohner des Hauses konnten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig ins Freie begeben. Die Feuerwehren aus Steinach, Rechenbach, Windheim, Aschach und Premich bekamen das Feuer im Keller des Anwesens schnell unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Vier Bewohner im Alter zwischen 7 und 51 Jahren mussten nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst mit leichteren Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Brand entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm noch am Abend die Ermittlungen zur Brandursache, die nach ersten Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem Küchenherd stehen dürfte.

Verkehrsunfall

GEROLZHOFEN – Am Dienstagabend, gegen 18:40 Uhr, kam es in der Berliner Straße zu einem Unfall mit etwa 1000 € Sachschaden. Ein 36jähriger Autofahrer befuhr zur Unfallzeit die Berliner Straße in Richtung Wiebelsberger Straße. An der Einmündung Von-Ketteler-Straße bog eine 89jährige Autofahrerin in die Berliner Straße ein, missachtete die Vorfahrt der von links kommenden Autofahrerin und fuhr in die Beifahrerseite. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Zeugen gesucht

KOLITZHEIM – In der Nacht zum Montag, gegen 02:30 Uhr, wurden zwei dunkel gekleidete, männliche Personen beobachtet, die sich auf einem Grundstück im Speierlingweg unberechtigt aufhielten und mit einer Taschenlampe in die Garage leuchteten. Aufgebrochen und entwendet wurde nichts. Ob ein Zusammenhang mit dem bereits berichteten Fahrraddiebstahl aus der Garage eines Anwesens in der Straße Am Felsenkeller vom 30.03.21 besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.