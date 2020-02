Volltrunkener beleidigt Reisende, Schwarzfahrer leistet erheblichen Widerstand

Teilen Facebook

WÜRZBURG – Im Würzburger Hauptbahnhof verhielt sich am Freitagmittag (31. Januar) ein 36-jähriger Deutscher äußerst aggressiv und beleidigte Reisende, den Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn und Polizeibeamte. Der Mann musste von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen werden, weil er Widerstand leistete.

Am Freitagmittag gegen 11:50 Uhr beleidigte ein stark alkoholisierter 36-jähriger Mann am Würzburger Hauptbahnhof die Reisenden und eine Streife vom Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn. Nachdem die alarmierten Beamten der Bundespolizei den aggressiven Mann am Eingangsbereich angetroffen hatten, wurden auch diese wüst beschimpft. Dabei ballte er die Fäuste, schrie und nahm eine Kampfstellung ein. Als der Wohnsitzlose nach einem Beamten schlug, mussten diesem Handschellen angelegt werden.

Auch auf dem Weg zur Dienststelle leistete der alkoholisierte Mann Widerstand, bedrohte die Beamten und musste schließlich in Gewahrsam genommen werden.

Die durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Der 36-Jährige konnte die Dienststelle am Abend wieder verlassen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Schwarzfahrer nennt falschen Namen und leistet erheblichen Widerstand

Am Montagmorgen (03. Februar) fuhr ein Reisender ohne Fahrschein mit einer Regionalbahn. Bei der polizeilichen Kontrolle nannte er den Beamten einen falschen Namen, weshalb er zur Dienststelle der Bundespolizei begleitet werden musste. Dort leistete er erheblichen Widerstand und bedrohte die Beamten mit dem Tode.

Gegen 10:00 Uhr fuhr ein syrischer Staatsangehöriger ohne Fahrschein mit einer Regionalbahn aus Gemünden kommend nach Würzburg. Da er bei der Fahrscheinkontrolle im Zug keine Berechtigung für die Fahrt vorlegen wollte, wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Würzburg informiert. Den Beamten erklärte er am Bahnsteig, dass er keinen Fahrschein besitzt und keine Ausweispapiere mit sich führt. Da der Schwarzfahrer falsche Personalien nannte, folgten weitere polizeiliche Maßnahmen in der Dienststelle.

Dort angekommen verhielt sich der Mann äußerst aggressiv. Er drohte den Beamten mit dem Tode und nahm eine Kampfhaltung ein. Nach einem versuchten Kopfstoß mussten ihm schließlich Handfesseln angelegt werden. Aber auch danach spuckte der Mann nach den Polizeibeamten und beleidigte diese wüst. Verletzte gab es jedoch keine. Nach dem Auffinden der Ausweispapiere bei der Durchsuchung wurde der 27-Jährige, der sich inzwischen etwas beruhigt hatte, auf freien Fuß belassen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Widerstand, Bedrohung, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen aufgenommen.

Foto: Bundespolizei