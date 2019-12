Vorweihnachtlicher Friede ist ihm unbekannt: Mann reiÃŸt 14-JÃ¤hriger HaarstrÃ¤hne aus

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Am Donnerstag, den 19.12., gegen 07.25 Uhr, lief eine 14-Jährige zur Schule. Sie lief die Neue Gasse entlang. Plötzlich merkte das Mädchen, wie ihr eine Haarsträhne von hinten aus den Haaren gerissen wurde.

Das Mädchen konnte den Täter wie folgt beschreiben: männlich, ca. 50 – 60 Jahre alt, trug schwarze Jacke, schwarze Hose und eine schwarze Mütze, er trug einen grauen Stoppelbart. Der Mann sprach kein Ton.

Nachdem der Mann die Strähne ausgerissen hatte, lief er in unbekannte Richtung davon.

Rückleuchte entwendet

Schon am 16.12., 17.30 Uhr, – 17.12., 07.00 Uhr, wurde von einer Baumaschine, welche in der Uferstraße, unter der Hahnhügelbrücke, abgestellt war, die rechte Rückleuchte entwendet. Die Leuchte hat einen Wert von ca. 600 Euro.

Pkw angefahren und geflüchtet

Am 19.12. wurde in der Zeit zwischen 14.30 Uhr – 16.05 Uhr ein schwarzer VW Touareg an der Frontstoßstange beschädigt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.