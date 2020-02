Was so passieren kann, wenn ein Taxi-Fahrgast nicht mit dem Preis einverstanden ist…

GEROLZHOFEN – Mit dem Fahrpreis unzufrieden war ein 20-jähriger Taxi-Fahrgast, so dass es am frühen Samstagmorgen in der Schallfelder Straße zunächst zu einem verbalen Streit zwischen ihm und dem Taxifahrer kam. Als der junge Mann dann aber körperlich gegen den Fahrer vorging, zog sich dieser in sein Taxi zurück und rief die Polizei.

Während des Telefonats trat der renitente Fahrgast mehrmals gegen die Fahrertüre und beschädigte diese. Auch in Anwesenheit der Polizei zeigte sich der 20-Jährige äußerst aggressiv, so dass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und versuchter Körperverletzung erstattet.

Verkehrsgeschehen

DINGOLSHAUSEN – Ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer fuhr in der Zeit vom 31.01.2020, 13.00 Uhr bis 16.15 Uhr, in der Friedenstraße 11 gegen den Metallzaun und entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das ca. 250 cm lange Zaunelement wurde nach innen zum Garten hin verbogen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Ermittlungen wegen Unfallflucht wurden eingeleitet.

SULZHEIM – Eine uniformierte Streife der PI Gerolzhofen kontrollierte am 31.01.2020 um 11.20 Uhr einen Kleintransporter mit tschechischer Zulassung auf der B 286 Höhe Sulzheim. Bei der ganzheitlichen Kontrolle konnte der 29-jährige Fahrzeugführer die Kontrollblätter des Tachographen für die Vortage nicht aushändigen, er hatte sie nicht dabei. Das Bußgeldverfahren nach dem Fahrpersonalrecht wurde gegen ihn, sowie gegen den Arbeitgeber eingeleitet.

DONNERSDORF – Am Samstagnachmittag fuhr eine 24-Jährige mit ihrem VW Polo von Kleinrheinfeld in Richtung Dürrfeld als ihr plötzlich ein Reh vor das Fahrzeug lief, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Am Fahrzeug entstand dabei ein Sachschaden von ca. 2500,- Euro. Das Reh überlebte den Unfall nicht. Der zuständige Jagdpächter holte das verendete Tier ab.

SULZHEIM – Am Sonntag wurde der 23-jährige Fahrer eines Kleintransporters kurz nach Mitternacht in der Ringstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Seinen Transporter durfte der junge Mann nicht mehr bewegen, stattdessen musste er den Beamten zur Dienststelle folgen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sollten in der Blutprobe berauschende Mittel in entsprechender Konzentration nachgewiesen werden, so werden auf den Fahrer ein Bußgeld von mindestens 500,- Euro und ein einmonatiges Fahrverbot zukommen.

GRETTSTADT – Am frühen Sonntagmorgen wurde eine 61-jährige Seatfahrerin in der Grettstadter Straße in Dürrfeld zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Im Laufe der Kontrolle wurde von den Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Alkotest zeigte ein Ergebnis, welches über dem erlaubten Grenzwert von 0,25mg/l lag. Die Dame musste deshalb mit zur Dienststelle kommen, wo ein gerichtsverwertbarer Alkomat ebenfalls ein Ergebnis über dem Grenzwert zeigte. Die Fahrerin wird für diese Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld von mindestens 500,- Euro bezahlen und ihren Führerschein für einen Monat abgeben müssen.

Hinweise nimmt die Polizei Gerolzhofen unter Tel. 09832/940-0 entgegen.