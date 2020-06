Weithin sichtbare RauchsÃ¤ule Ã¼ber Werneck: Am Ortsrand stand ein Traktor in Vollbrand

Weithin sichtbare Rauchsäule über Werneck: Am Ortsrand stand ein Traktor in Vollbrand

WERNECK – Eine weithin sichtbare Rauchsäule stieg über Werneck auf, als die örtliche Sirene am Donnerstagnachmittag aufheulte. Durch die Integrierte Leitstelle Schweinfurt wurde die Wernecker Wehr zusammen mit den Feuerwehren aus Bergrheinfeld und Eßleben zum Brand einer landwirtschaftlichen Maschine alarmiert.

Auf einem am Ortsrand gelegenen Grundstück fing ein Traktor aus bislang unbekannter Ursache während Mäharbeiten Feuer. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, wodurch auch eine wenige Meter neben der Brandstelle gelegene Garage sowie die umliegende Vegetation in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Durch drei Trupps unter schwerem Atemschutz sowie unter Einsatz eines Schaumrohres wurde der Vollbrand des Traktors bekämpft und eine weitere Ausbreitung des Brandgeschehens verhindert. Trotz des schnellen Eingreifens der Wehrleute entstand an der Maschine mutmaßlich ein Totalschaden. Nach etwa drei Stunden konnten die beteiligten Kräfte wieder in ihre Gerätehäuser einrücken.

Fotos: Feuerwehr Werneck