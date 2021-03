Wenn ein LKW auf der B 286 wendet, dann ist klar: Das geht so nicht!

KOLITZHEIM – Montagvormittag wurde von einem Zeugen mitgeteilt, dass ein LKW-Fahrer soeben auf der B286 gewendet hat. Kurz darauf wurde der LKW in einer Nothaltebucht – entgegengesetzt zur Fahrtrichtung stehend – von der Streifenbesatzung angetroffen.

Der Fahrer gab an, so seine Lenk- und Ruhezeiten abwarten zu wollen. Aufgrund des Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung wurde von der Streifenbesatzung eine Sicherheitsleitung einbehalten.

Verkehrsunfall

GRETTSTADT – Eine Hyundai-Fahrerin und ein BMW-Fahrer befuhren Montagnachmittag die Staatsstraße in einer Fahrzeugkolonne von Gochsheim kommend in Richtung Grettstadt. Der BMW-Fahrer setzte in der Folge zum Überholen der Fahrzeugreihe an, die aus einem LKW und vier weitere PKW’s bestand. Ebenso wollte die vor ihm fahrende Hyundai-Fahrerin nun überholen, woraufhin diese ihrerseits ausscherte und hierbei den bereits überholenden BMW übersah. Es kam zum Zusammenstoß, der einen Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro zur Folge hatte.

Verstoß gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung

GEROLZHOFEN – In der Östlichen Allee musste sich Montagvormittags die Fahrerin eines VW aufgrund ihrer dunkel wirkenden Seitenscheiben einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass die vorderen Seitenscheiben mittels unzulässiger schwarzer Tönungsfolie beklebt wurden. Hierbei handelt es sich um einen Verstoß gegen die Vorschriften der Straßenverkehrszulassungsordnung. Die Folie musste letztendlich vor Ort entfernt werden. Die 42jährige muss nun mit einer Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Wildunfall

KÜTZBERG – Sonntag, gegen 11 Uhr, befuhr ein PKW-Fahrer die Kreisstraße von Kützberg kommend in Richtung A 71. Auf halber Strecke querte ein Hase die Fahrbahn und wurde frontal erfasst. Das Tier wurde getötet. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Ölspur

GEROLZHOFEN – Ein PKW-Fahrer befuhr Montagmittag die B 286 von Schweinfurt in Richtung Gerolzhofen. Ca. 300 Meter vor der Auffahrt Gerolzhofen-Nord riss vermutliche die Ölpumpe an seinem Sprinter, was der Fahrer erst in der Hauptstraße merkte. Die Ölspur zog sich über die gesamte genannte Strecke und wurde durch die FFW Gerolzhofen, die mit ca. 20 Einsatzkräften vor Ort war, abgebunden. Die B286 war aufgrund der Reinigungsarbeiten für etwa 40 Minuten gesperrt.

Schranke mutwillig beschädigt

GRETTSTADT – Bislang unbekannter Täter schlug im Zeitraum Freitag, 13 Uhr bis Montag, 24 Uhr, vermutlich mit einem Hammer oder ähnlichem Gegenstand, den Riegel über der manuellen Schranke kaputt. Der Täter öffnete die Absperrung, die zum Schutz der Krötenwanderung angebracht wurde. Sie Schranke befindet sich am Seeweg, bzw. der Ortsverbindungsstraße nach Unterspiesheim. Wer hat Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben? PI Gerolzhofen, Tel. 09382-9400.