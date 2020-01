WennÂ´s mal wieder kracht: VerkehrsunfÃ¤lle in Waigolshausen, Schraudenbach und Schonungen

Wenn´s mal wieder kracht: Verkehrsunfälle in Waigolshausen, Schraudenbach und Schonungen

Teilen Facebook

Twitter

WAIGOLSHAUSEN – Am Samstag, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 20 Uhr, wurde ein in der Schulstraße ordnungsgemäß geparkter grauer BMW durch ein vermeintlich ortseinwärts fahrendes Fahrzeug touchiert und im vorderen linken Bereich stark eingedellt.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro zu kümmern.

SCHRAUDENBACH – Am Samstag gegen 20:25 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der Schweinfurter Polizei zu einem gestürzten Radfahrer in die Gambachstraße gerufen.

Vor Ort war der Grund des Sturzes schnell gefunden: Der 27-jährige Ungar war nach Ergebnis der Rekonstrunktion des Unfallgeschehens mit seinem Fahrrad am Außenspiegel eines geparkten Audi hängen geblieben und zu Fall gekommen. Ein Alkoholtest ergab bei ihm knapp 1,7 Promille.

Der Außenspiegel wurde durch den Anstoß glücklicherweise nicht beschädigt, der Mann erlitt jedoch leichte Verletzungen, die in einem Schweinfurter Krankenhaus behandelt wurden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen des Unfalls unter Tel. 09721/202-0 melden.

SCHONUNGEN – Am Samstag um 20:15 Uhr blieb der Fahrer eines schwarzen Golf beim Befahren der Birkenstraße an der Hausecke eines Reihenhauses hängen. Die dortige Bewohnerin hörte den Anstoß, sah aus dem Fenster und erkannte das Kennzeichen des Fahrzeugs, welches davon fuhr, ohne den Schaden in Höhe von ca. 900 Euro zu melden.

Durch das Kennzeichen konnte der 23-jährige Unfallverursacher ermittelt und zur Rede gestellt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht. An seinem Golf entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.