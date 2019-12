Wer hat am Montag in der RÃ¼fferstraÃŸe einen FuÃŸgÃ¤nger angefahren und ist geflÃ¼chtet?

Wer hat am Montag in der Rüfferstraße einen Fußgänger angefahren und ist geflüchtet?

SCHWEINFURT – Zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ist es am Montag gegen 12:30 Uhr in der Rüfferstraße in Schweinfurt gekommen.

Ein 42-jähriger Landkreisbewohner überquerte zum Unfallzeitpunkt, zusammen mit mehreren anderen Passanten, die Rüfferstraße, in Richtung einer dortigen Einkaufsgalerie. Eine Pkw-Fahrerin befuhr zum selben Zeitpunkt mit ihrem schwarzen 8er BMW die vorgenannte Straße in Richtung der Schultesstraße.

An der dortigen Fußgängerfurt kam es schließlich zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem 42-Jährigen, als dieser die Straße, gemeinsam mit mehreren anderen Passanten, überqueren wollte. Die Pkw-Fahrerin hielt daraufhin wenige Meter weiter erneut kurz an und wurde hierbei auch von einem Passanten, welcher einen Hund mitführte, angesprochen.

Sie setzte anschließend jedoch ihre Fahrt jedoch, ohne sich um den Geschädigten zu kümmern. Hierbei soll es laut Zeugenaussagen auch zu einer Gefährdung des Hundehalters gekommen sein. Der Verletzte wurde durch Passanten erstversorgt und anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Unfallermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Auch ist die Polizei auf der Suche nach dem Hundebesitzer, welcher die Pkw-Fahrerin nach dem Unfall ansprach. Dieser Mann und weitere Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden daher gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Schweinfurt, Tel. 09721/202-0, in Verbindung zu setzen.