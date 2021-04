Wer hat denn da geflext? Unbekannter wollte wohl den Katalysator eines parkenden Polo

SCHWEINFURT – Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde an der Auspuffanlage eines in der Söldnerstraße geparkten VW Polo herumgeflext. Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Täter den Katalysator an dem geparkten Polo abflexen wollte, um diesen zu entwenden.

Augenscheinlich wurde er bei seiner Tatausführung gestört und entfernte sich unverrichteter Dinge. Der Polo blieb zwar mit Katalysator, jedoch beschädigter Auspuffanlage zurück. Der Sachschaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Autoreifen zerstochen

SCHWEINFURT – Am Graben, wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:30 Uhr, die Reifen eines geparkten VW Touran zerstochen. Der unbekannte Täter hat den linken Vorder- und rechten Hinterreifen, mit einem unbekannten Gegenstand, eingestochen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Unfallflucht nach Fahrstreifenwechsel

SCHWEINFURT – Am Samstagabend, gegen 19:15 Uhr, befuhr ein grüner Kia den Paul-Rummert-Ring und musste an der dortigen Ampel warten. Als die Linksabbiegespur in Richtung Max-Brücke „grün“ gezeigte, versuchte sich ein dunkler Pkw, vor dem Kia, hinein zu quetschen. Dies missglückte und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher wurde zunächst langsamer, fuhr dann aber mit quietschenden Reifen davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Kia entstand ein Schaden von ca. 750 Euro. Vom Verursacher ist momentan lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Pkw handelt.

Geldbörse gestohlen

SCHWEINFURT – Am Samstagmorgen wurde einer Dame die Geldbörse in der Bäckerei „Höreder Beck“ am Roßmarkt gestohlen. Die Dame legte ihre Geldbörse nach dem Einkauf auf dem Tresen ab und vergas diese dort. Als sie ca. 10 Min. später zurück kam war diese entwendet worden. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Hinweise unter Tel. 09721/202-0.