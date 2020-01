Wer hat ein hochwertiges Mobiltelefon aus einem Umkleideraum entwendet?

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Am Dienstag, zwischen 06.25 und 06.35 Uhr, wurde aus dem Umkleideraum einer großen Firma in der Georg-Schäfer-Straße ein silbernes Iphone XS Max, mit 256 GB im Wert von zirka 1200 Euro durch einen unbekannten Täter entwendet.

Mehrere manipulierte Autos kontrolliert und beanstandet

SCHWEINFURT – Am Dienstag wurden im Bereich Stadt und Landkreis Schweinfurt mehrere Fahrzeuge auf ihre zulässige Betriebserlaubnis kontrolliert. Hierbei konnten drei manipulierte Kraftfahrzeuge festgestellt und beanstandet werden. Bei allen drei Fahrzeugen wurden die vorderen Fahrtrichtungsanzeiger so codiert, dass sie durchgehend leuchteten. Die Fahrer müssen sich nun um den ordnungsgemäßen Zustand der Fahrzeuge kümmern. Weiterhin müssen sie mit einem Bußgeld von knapp 100 Euro rechnen.

Entlaufenen Weidebullen erschossen

OBBACH – Ein Weidebulle entlief einem Rinderzüchter auf die Grünfläche am Ortsrand von Obbach. Mehrere Versuchte das entlaufene Tier einzufangen scheiterten. Um eine Gefährdung für Unbeteiligte ausschließen zu können, musste das Tier erschossen werden.

Verkehrsunfall

GEROLZHOFEN – Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Frankenwinheimer Straße ein Unfall. Eine 51jährige Audi-Fahrerin blieb beim Ausparken an einem abgestellten Skoda hängen und beschädigte das Fahrzeug hinten rechts. Die Autofahrerin fuhr weiter, obwohl die Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, versuchte sie anzuhalten. Durch das abgelesene Kennzeichen konnte der Fahrzeughalter ermittelt und die Fahrerin zuhause angetroffen werden. Gegen die Fahrerin wird nun wegen Verdachts der Unfallflucht ermittelt. Schadenshöhe insgesamt ca. 2700 €.