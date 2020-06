Wer hat zwei ApfelbÃ¤ume und Befestigungspfosten im Dittelbrunner Generationenpark Marienbachtal mutwillig beschÃ¤digt

DITTELBRUNN – Im Verlauf von Dienstag auf Mittwoch beschädigte ein bisher unbekannter Täter im Generationenpark Marienbachtal zwei Apfelbäume indem er diese komplett umknickte.

Weiterhin wurden weitere Befestigungspfosten für andere Bäume auseinandergebrochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 800 Euro.

Zwei Kinder beim Ladendiebstahl erwischt

SCHWEINFURT – Am Mittwoch, gegen 18.40 Uhr konnten zwei 10 und 11 Jahre alte Kinder beim Ladendiebstahl in der Galeria Kaufhof am Jägersbrunnen beobachtet werden. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen konnte noch weiteres Diebesgut der Firma TK-Maxx aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kinder stahlen in einem Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Sie wurden in Gewahrsam genommen und im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Pkw angefahren, Verursacher flüchtig

SCHWEINFURT – Am Mittwoch, in der Zeit von 18.20 bis 18.35 Uhr parkte der Geschädigte seinen grauen Ford C-Max ordnungsgemäß am Straßenrand der Kreuzbergstraße am Deutschhof. Also er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte konnte er feststellen, dass die Plastikabdeckung des linken Rücklichts seines Fahrzeuges gesplittert war. Der Verursacher hatte sich bereits unerkannt von der Tatörtlichkeit entfernt. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro.

Fahrzeug auf Parkplatz der Stadtgalerie angefahren, Verursacher unbekannt

SCHWEINFURT – Am Dienstag, in der Zeit von 11.50 bis 13.30 Uhr parkte der Geschädigte seinen schwarzen 3er BMW in der Stadtgalerie Schweinfurt im 2ten Obergeschoß. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte war die hintere Stoßstange an der linken Seite durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Dieser hatte sich bereits unerkannt entfernt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 500 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.