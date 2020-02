Wer macht denn sowas? Fahrradfahrer Ã¼bersehen und im Anschluss geflÃ¼chtet

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Am Freitag, den 14.02, gegen 18.00 Uhr befuhr eine Radfahrerin die Luitpoldstraße in Richtung Rüfferstraße. Auf Höhe des Anwesens Nr. 16 fuhr ein Pkw-Fahrer aus der dortigen Ausfahrt in die Luitpoldstraße ein. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer wohl die Radfahrerin und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw.

Die Radfahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich leicht am Knie. Der Pkw-Fahrer hielt zunächst kurz am Fahrbahnrand an und entfernte sich dann von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern.

Felgen entwendet

SCHWEINFURT – In der Zeit vom 13.02., 18.00 Uhr, bis 14.02., 13.00 Uhr, wurde in der Porschestraße 4 insgesamt 15 Felgen aus dem Innenhof der dortigen Firma entwendet. Die Felgen haben einen Wert von 25.000 Euro.

Pkw beschädigt

SENNFELD – In der Zeit vom 13.02., 23.00 Uhr – 14.02., 16.15 Uhr wurde in der Hexenbrünnlein 1 ein weißer Chevrolet beschädigt. Der oder die Täter drückten das Türschluss der Fahrertür in die Tür. Das Fahrzeug wurde nicht geöffnet. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.

Abgereist und Hotelrechnung nicht beglichen

BAD KISSINGEN – In einem Hotel in der Bismarckstraße mietete sich in der Zeit von Sonntag bis zum Freitag ein Pärchen ein. Laut eigenen Angaben handelte es sich um einen ca. 40-jährigen Mann sowie um seine ebenfalls ca. 40-jährige Begleiterin, angeblich beide osteuropäische Staatsangehörige. Die Ausweise wurden jedoch nicht vorgelegt oder vom Rezeptionist überprüft. Angereist war das Paar mit einem Mietauto. Am Freitag reisten die Beiden dann ab, ohne die Mietschuld i. H. v. 350 Euro zu begleichen. Die PI Bad Kissingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen.