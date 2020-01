Wer macht denn sowas? Geldautomat und Kontoauszugsdrucker mit Klebstoff verklebt

Teilen Facebook

DITTELBRUNN – Am Mittwoch, gegen 05.55 Uhr, betrat ein unbekannter Täter den Vorraum der Sparkassenfiliale und verklebte mit Klebstoff die Karteneinschübe des Geldautomaten und des Kontoauszugdruckers.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Mann mit kräftiger Statur, dieser trug bei Tatausführung einen Kapuzenpullover und Handschuhe. Der Schaden beläuft sich auf zirka 5000 Euro.

Einbruch in Flohmarktwarenlager

SCHWEINFURT – In der Zeit von Dienstag, 13.00 Uhr bis Mittwoch, 07.45 Uhr brach ein bisher unbekannter Täter eine Lagerhalle mit Flohmarktwaren in der Gustav-Heusinger-Straße auf. Er erbeutete hierbei ein Mobiltelefon und eine Halskette. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf zirka 190 Euro.

Fehlende Fahrerlaubnis für Anhänger festgestellt

SCHWEINFURT – Am Mittwoch, gegen 21.35 Uhr, fuhr ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Schweinfurt mit seinem Gespann, bestehend aus einem Pkw und einem Anhänger, im Schweinfurter Stadtgebiet. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Europa-Allee konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer zwar im Besitz einer Fahrerlaubnisklasse B war, diese jedoch nicht ausreichend war, um das Gespann zu führen. Die Fahrzeugkombination wies eine Gesamtmasse von mehr als 3500 kg auf, somit wäre eine Fahrerlaubnis der Klasse BE von Nöten gewesen. Der Fahrer musste seinen Anhänger abhängen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Unter dem Einfluss von Amphetamin ein Fahrzeug geführt

SCHWEINFURT – Am Mittwoch, gegen 14.20 Uhr, wurden im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Spitalsee drogentypische Auffälligkeiten bei einem 36-jährigen Schweinfurter festgestellt der mit seinem Pkw im Stadtgebiet unterwegs war. Auf Vorhalt räumte er ein kurz zuvor Amphetamin konsumiert zu haben. Eine Blutentnahme, sowie die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels waren die Folge.

Alkoholisiert mit dem Fahrzeug unterwegs

SCHONUNGEN – Am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, wurde ein 66-jähriger Fahrer aus dem Landkreis einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Hofheimer Straße unterzogen. Bei dieser konnten starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von über 0,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Stromverteilerkasten angefahren

ZEUZLEBEN – Am Mittwoch meldete ein Mitarbeiter der Überlandzentrale Lülsfeld einen beschädigten grauen Stromkasten. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Stromkasten nicht unerheblich und entfernte sich unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden von zirka 1000 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Unfall

GEROLZHOFEN – Am Mittwochmorgen kam es in der Kolpingstraße zu einem Unfall. Eine Golf-Fahrerin befuhr die Bgm-Weigand-Straße in Richtung Kolpingstraße. Beim Einfahren in diese missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden Autofahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 4500 €.