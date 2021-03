Wer macht denn sowas? In Zeuzleben wird bereits zum dritten Mal ein Bienenvolk entwendet

ZEUZLEBEN – In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag entwendete ein bisher unbekannter Täter eines der Bienenvölker des Geschädigten, die sich auf einer Wiese neben seinem Flurgrundstück in Zeuzleben Zur Hohen Flur befinden.

Dies ist bereits der dritte Diebstahl eines Bienenvolkes an dieser Tatörtlichkeit. Der diesmal entstandene Schaden beläuft sich auf 200 Euro.

Drogen in Taschenlampe versteckt

SCHWEINFURT – Am Freitag gegen Mitternacht wurde ein 50-jähriger Schweinfurter einer allgemeinen Verkehrskontrolle mit seinem Fahrzeug in der Breslaustraße unterzogen. Bei der Kontrolle konnten drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer festgestellt werden. Auf Vorhalt räumte er den Konsum von Marihuana ein.

Bei der Durchsuchung seines Pkw`s konnte im Fond eine Taschenlampe aufgefunden werden in der sich eine Fake-Batterie befand in der eine geringe Menge Betäubungsmittel versteckt waren. Der Fahrzeug des Mannes wurden abgestellt, die Schlüssel im Rahmen der Gefahrenabwehr sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt. Der 50-jährige Tatverdächtige muss sich nun strafrechtlich dafür verantworten.

Elektro-Roller während des Einkaufs entwendet

SCHWEINFURT – Am Donnerstag gegen 15.10 Uhr stellte der Geschädigte seinen blauen Elektroroller der Marke Xiaomi vor dem Tegut am Schelmsrasen ab und ging für wenige Minuten in den Markt. In dieser Zeit wurde der nicht gesicherte Roller von einem unbekannten Täter entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 350 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Foto: Archiv (es handelt sich nicht um den Bienenstock in Zeuzleben)