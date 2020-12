WildunfÃ¤lle mit Hase und Rehen in der Region rund um Gerolzhofen

Wildunfälle mit Hase und Rehen in der Region rund um Gerolzhofen

LÜLSFELD – Am Montag kam es abends um 19.58 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße SW 45 bei Lülsfeld. Dort fuhr ein 38jähriger Mann mit seinem Pkw VW in Richtung Gerolzhofen, als ein Feldhase die Fahrbahn überquerte.

Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

OBEREUERHEIM – Ein 31jähriger Mann fuhr am Montag um 23.40 Uhr mit seinem Pkw Seat von Pusselsheim in Richtung Obereuerheim als ein Reh auf die Fahrbahn sprang und frontal von dem Auto erfasst wurde. Nach dem Unfall rannte das verletzte Tier davon. Die Nachsuche durch den Jagdpächter nach dem Reh wurde veranlasst. Am Pkw entstand Sachschaden von geschätzt 2500 Euro.

SULZHEIM – Zu einem weiteren Reh-Unfall kam es in der Montagnacht um 22.25 Uhr, als ein 58-jähriger Mann mit seinem Pkw Kia von Grettstadt nach Sulzheim fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde das Reh getötet. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro.