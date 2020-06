Wohnungsbrand in der LandwehrstraÃŸe und ein aufgebrochener Schrank am Stadtstrand

Wohnungsbrand in der Landwehrstraße und ein aufgebrochener Schrank am Stadtstrand

SCHWEINFURT – Noch nicht abschließend geklärt ist die Ursache für einen Brand in einer Wohnung am Donnerstagmorgen in der Landwehrstraße. Ersten Erkenntnissen zur Folge könnte möglicherweise eine abgelegte und noch brennende Zigarette der Auslöser gewesen sein. Bezüglich der Schadenshöhe kann ebenfalls noch keine verlässliche Angabe gemacht werden.

Kurz nach 8 Uhr ging die Mitteilung über den Brand bei der Integrierten Leitstelle ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im 2. Obergeschoss wahrgenommen werden. Sämtliche Bewohner sowie Besucher hatten das Mehrfamilienhaus zwischenzeitlich bereits verlassen. Die Eingangstür der betreffenden Wohnung wurde durch die Feuerwehr geöffnet und eine zirka 2 Quadratmeter große Brandstelle in der Küche festgestellt. Sie konnte in der Folge durch die Floriansjünger schnell gelöscht werden. Die zum Brandausbruch noch schlafende Bewohnerin wurde selbst durch den Brandgeruch wach, blieb aber unverletzt. Bei ihrer späteren Überprüfung wurde eine deutliche Alkoholisierung festgestellt.

Schrank aufgebrochen

SCHWEINFURT – Im möglichen Tatzeitraum von Montagnacht bis zur Feststellung am Donnerstagnachmittag ist beim Stadtstrand ein Schrank aufgebrochen worden.

Zu einem möglichen Täter gibt es noch keine Hinweise.

Als der Besitzer der Shisha Bar am Donnerstag gegen 15.15 Uhr an seinem Stand erschien ist, stellte er zunächst fest, dass das Schloss seines Schrankes gewaltsam aufgebrochen worden ist. Aus selbigem fehlen jetzt acht Shishas, rund zwei Kilogramm Tabak sowie ein geringerer Bargeldbetrag.

Während der Sachschaden als niedrig anzusehen ist, beträgt der Beuteschaden über 700 Euro.

Vier geparkte Autos angegangen

SCHWEINFURT – Am helllichten Donnerstagnachmittag sind vier auf dem Parkplatz der Kleingartenanlage in der Franz-Schubert-Straße abgestellte Autos aufgebrochen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen liegt der Tatzeitraum zwischen 12 und 15 Uhr, als der Automarder vermutlich durch das Manipulieren an den Schlössern der jeweiligen Autos in deren Innenraum gelangt ist. Das Schicksal meinte es jedoch glücklicherweise nicht gut mit ihm, denn lediglich in einem Auto wurde er in Form eines Geldbeutels fündig.

So ist der Sachschaden zwar mehrere einhundert Euro hoch, der Diebstahlsschaden beträgt aber nur knapp über 100 Euro.

Wildunfälle

MARKTSTEINACH / WALDSACHSEN – Um 23.25 Uhr fuhr am Donnerstag der Lenker eines Honda Civic auf der Kreisstraße 24 von Marktsteinach in Richtung Waldsachsen. Etwa 200 Meter vor dem Ortsschild Waldsachsen sprang plötzlich ein Reh vor ihm über die Straße. Nach dem Zusammenprall rannte das Wildtier wieder in die Nacht davon. Der Blechschaden beträgt zirka 2500 Euro.

BALLINGSHAUSEN / MADENHAUSEN – Gegen 4.15 Uhr war am Freitag ein 3er BMW Fahrer auf der Staatsstraße 2280 unterwegs. Bei seiner Fahrt zwischen Ballingshausen und Madenhausen kam es zum Zusammenstoß mit einem über die Straßen rennenden Reh. Das Wildtier konnte später in der näheren Umgebung nicht mehr aufgefunden werden. Der Blechschaden beträgt zirka 4000 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.