Zeugen gesucht fÃ¼r eine kÃ¶rperliche Auseinandersetzung mehrerer Beteiligten, die sich schon im Dezember ereignete

SCHWEINFURT – Bereits am 08.12.2019, gegen 01.30 Uhr, kam es in der Zehntstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Beteiligten, bei dem sich mindestens drei Geschädigte verletzten. Anfänglich wurde von einem Angriff mehrerer Tatverdächtigen ausgegangen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll es sich nur um einen Angreifer handeln, der mit einem grauen 5er BMW am Tatort war. Andere vor Ort gewesen Personen werden nun als Zeugen der tätlichen Auseinandersetzung gesucht.

Handtasche aus Fahrzeug entwendet

SCHWEINFURT – Am Mittwoch, in der Zeit von 17.00 bis 20.00 Uhr, wurde aus einem am Straßenrand der Kornacherstraße geparkten grauen BMW, der Marke Mini, mit Schweinfurter Zulassung eine Damenlederhandtasche entwendet. Der unbekannte Täter gelangte durch das Einschlagen der Seitenscheibe ins Fahrzeuginnere und entwendete den offen im Innenraum liegenden Gegenstand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 600 Euro.

Angekettetes Fahrrad aus Ständer entwendet

SCHWEINFURT – In der Zeit von Dienstag, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 13.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein schwarz-grünes Mountainbike der Marke Kilimanjaro, Typ X-Fact, vor einem Wohnanwesen in der Friedrich-Ebert-Straße. Das Fahrrad war mit einem Spiralschloß an einem Fahrradständer gesichert. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 400 Euro.

Holz aus Waldstück entwendet

SCHWEINFURT – Im Zeitraum des 03.01.2020 bis heute wurde aus einem Waldstück beim Matthias-Grünewald-Ring mehrere Kubikmeter Holz im Gesamtwert von zirka 160 Euro von einem unbekannten Täter entwendet.

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit E-Scooter unterwegs

SCHWEINFURT – Am Mittwochabend wurde im Rahmen eines Polizeieinsatzes bekannt, dass ein Pärchen zunächst gemeinsam Betäubungsmittel konsumiert hatte und im Anschluss daran mit einem E-Scooter im Stadtgebiet unterwegs war. Dem E-Scooter fehlte außerdem die erforderliche Versicherungsplakette. Weiterhin konnte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt werden. Es wurden Blutentnahmen und die Sicherstellung des E-Scooters angeordnet. Das Pärchen muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

Fahrer- und Beifahrerscheibe verkratzt

RÖTHLEIN – In der Zeit von Samstag bis Montag, wurde der geparkte weiße VW, Typ Up, mit Schweinfurter Zulassung auf dem Privatparkplatz in der Sportplatzstraße beschädigt. Es wurden die Fahrer-, als auch die Beifahrerscheibe mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von zirka 200 Euro.

Türe und Schloss zerkratzt

BERGRHEINFELD – Von Montag, 20.00 Uhr auf Dienstag, 07.00 Uhr, wurde ein blauer Mercedes, V-Klasse, in der Goethestraße mittels eines unbekannten Gegenstandes am Schloss und an der Türe verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch ins Vereinsheim

GEROLZHOFEN – Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam in das Vereinsheim der Motorsportvereinigung in der Dingolshäuser Straße ein. Der Unbekannte verzehrte ein paar Knabbersachen und entwendete diverse Küchenutensilien. Der Sachschaden wird auf 300 € geschätzt. Wer hat in der Zeit von Dienstag, 10:00 Uhr bis Mittwoch, 12:00 Uhr, Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf den/die Täter geben? Hinweise an die Polizei Gerolzhofen unter Tel. 09382/9400.

Zaun beschädigt

ALTMANNSDORF – Am Mittwochnachmittag kam es in der Falkenbergstraße zu einem Unfall mit ca. 5000 € Sachschaden. Eine Mercedesfahrerin fuhr in eine Parklücke und aus Unachtsamkeit gegen einen Zaun. Verletzt wurde niemand.