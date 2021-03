Zugbegleiterin erkannte einen flÃ¼chtigen TÃ¤ter nach einer KÃ¶rperverletzung wieder

WÜRZBURG / MARKTBREIT – Ein Reisender ohne gültigen Fahrschein griff eine Zugbegleiterin an und flüchtete. Wenig später erkannte sie ihn an einem anderen Bahnhof wieder, wo er festgenommen werden konnte.

Am Samstagnachmittag, den 13.März, fuhr ein 21-jähriger Mann mit einer Regionalbahn von Ansbach aus in Richtung Würzburg. Nachdem sich bei der Fahrkartenkontrolle herausstellte, dass das vorgezeigt Ticket nur für das Bundesland Hessen gültig ist, reagierte der Mann sehr aufbrausend und packte die Zugbegleiterin am Arm. Zwei Reisende sprachen den 21-jährigen Algerier auf sein Fehlverhalten an, der daraufhin, begleitet von wüsten Beleidigungen, den Zug am Bahnhof in Marktbreit gegen 14:15 Uhr fluchtartig verließ.

Die Zugbegleiterin konnte ihren Dienst mit leichten Schmerzen fortsetzen und fuhr mit dem Zug bis zum Würzburger Hauptbahnhof weiter, wo sie auch später am Gleis 10 ihre Pause verbrachte.

Dort erkannte sie den Flüchtigen gegen 15:15 Uhr wieder, der keinen erforderlichen Mund- und Nasenschutz trug. Beamte der Bundespolizei konnten den Mann schließlich festnehmen.

Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung, Nötigung und Erschleichen von Leistungen wurden eingeleitet. Wegen des Nichttragens des erforderlichen Mund- und Nasenschutzes muss er sich ebenfalls verantworten.

Foto: Archiv