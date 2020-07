Zum zweiten Mal das TÃ¼rschloss verklebt, Lost Placer im ehemaligen Kinderheim

SCHWEINFURT – In der Nacht von Samstag auf Sonntag verklebte ein bisher unbekannter Täter den Schließzylinder einer Türe zu einer Büroeinheit in der Luitpoldstraße. Im Dezember 2019 war die gleiche Türe schon einmal auf die gleiche Weise beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro.

Kanaldeckel auf der Fahrbahn

BAD KISSINGEN – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.30 Uhr, konnte eine 56-jährige Anwohnerin der Theobald-von-Fuchs-Straße lautes Gelächter sowie ein Scheppern vor ihrer Haustüre hören. Als sie nach draußen ging um nachzusehen, stellte sie fest, dass zwei Kanaldeckel herausgehoben und auf die Straße gelegt worden waren. Aufgrund der sofortigen Verständigung der Polizei kam niemand zu Schaden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Kissingen unter der Tel. 0971/7149-0 in Verbindung zu setzen.

Vergessen die Handbremse anzuziehen

BAD KISSINGEN – Am Sonntagmorgen parkte ein 18-jähriger Seat-Fahrer seinen Pkw am Kurgarten. Dabei vergaß er die Handbremse anzuziehen und einen Gang einzulegen. Folglich rollte sein Fahrzeug auf den davor geparkten Pkw eines 32-jährigen Hyundai-Fahrers. Der Seat wurde durch die Beamten von der Stoßstange des Hyundai weggeschoben und durch einen Stein vor dem Wegrollen gesichert.

Lost Placer im ehemaligen Kinderheim

BAD KISSINGEN – Am Sonntagnachmittag wurden erneut zehn Personen in dem ehemaligen Kinderheim in der Stationsbergstraße angetroffen. Als Grund für das Betreten des leerstehenden Gebäudes gaben sie Sightseeing und Fotoshooting an. Die Personalien der Personen wurden vor Ort aufgenommen. Da aufgrund einer sicherheitsrelevanten Anordnung durch die Stadt Bad Kissingen das Betreten der Ruine untersagt ist, erwartet die dort angetroffenen Personen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.