Zwei Fahrraddiebewerden am Hauptbahnhof auf frischer Tat festgenommen

SCHWEINFURT – Am Sonntag, gegen 17.40 Uhr, konnte ein aufmerksamer Zeuge zwei Männer dabei beobachten, wie diese an den Fahrradständern am Hauptbahnhof mehrere Fahrräder inspizierten. Sie versuchten durch Ziehen und Besteigen der Schlösser diese zum Brechen zu bringen.

Nachdem dies misslang und sie nur Sachschäden an den Schlössern verursachten, entwendeten sie ein unversperrtes, weniger wertvolles Fahrrad. Aufgrund der guten Beschreibung des Zeugen konnten die beiden Beschuldigten kurz darauf angetroffen und festgenommen werden. Das Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt werden.

0,5 Promille-Grenze überschritten

SCHWEINFURT – Am Sonntag, gegen 12.30 Uhr, wurde ein 49-jähriger aus dem Landkreis Schweinfurt mit seinem Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Carl-Benz-Straße unterzogen. Bei dieser konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Bei dem im Anschluss durchgeführten freiwilligen Atemalkoholtest ergab sich ein Wert von über 0,8 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, der Fahrer für einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest zur Dienststelle verbracht.

Fahrzeug angefahren, Schaden nicht gemeldet

HAMBACH – Am Sonntag, in der Zeit von 11.00 bis 13.30 Uhr, parkte der Geschädigte seinen weißen Ford Transit ordnungsgemäß am Straßenrand der Hauptstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte konnte er frische Unfallspuren feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Tatort. Das linke Heck und Rücklicht des Fahrzeuges waren beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von zirka 800 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.