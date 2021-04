Zwei junge MÃ¤nner zielten am Deutschhof mit dem Luftgewehr aus dem Fenster

SCHWEINFURT – Am Mittwoch gegen 16.20 Uhr ging ein Hinweis eines aufmerksamen Zeugen bei der Polizeiinspektion Schweinfurt ein, dass aus einem Wohnungsfenster in der Deutschhöfer Straße ein Gewehrlauf ragen würde. Eine Überprüfung der Polizei konnte diese Mitteilung bestätigen weshalb die Wohnung wegen Gefahr im Verzug betreten wurde.

Angetroffen werden konnten zwei männliche Personen im Alter von 20 und 25 Jahren. Nach anfänglichem Leugnen konnte besagtes Luftgewehr jedoch aufgefunden und sichergestellt werden. Weiter wurden Betäubungsmittel und diverse andere gefährliche Gegenstände in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt. Zumindest der Wohnungsinhaber muss sich nun strafrechtlich wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Fahrrad entwendet

SCHWEINFURT – Von Sonntagabend bis Dienstagnachmittag stellte die Geschädigte ihr schwarzes Herrentrekkingrad der Marke Hercules, Typ Sonics an einem Fahrradständer in der Luitpoldstraße ab und versperrte es daran. Als sie wieder zu ihrem Fahrrad zurückkehren wollte war dieses durch einen unbekannten Täter entwendet worden. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro.

BMW verkratzt

SCHWEINFURT – In der Zeit von Samstagmittag bis Mittwochmittag parkte der Geschädigte seinen schwarzen 5er BMW vor seinem Wohnanwesen in der Altstadtstraße. Als er nach seinem Fahrzeug sah musste er feststellen, dass ein Unbekannter die Fahrerseite am Spiegel und auf Höhe des Türgriffes verkratzt und so einen Schaden von zirka 3000 Euro verursacht hatte.

Mehrere Fahrzeuge nicht in ordnungsgemäßen Zustand

SCHWEINFURT – Am Mittwoch konnten durch Beamte der Polizeiinspektion Schweinfurt wieder mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet beanstandet werden an denen bauliche Veränderungen vorgenommen wurden. Hierbei konnten mindestens drei Kraftfahrzeuge festgestellt werden an denen die Betriebserlaubnis erloschen war und eine weitere Verwendung der Fahrzeuge nur nach Rückbau wieder möglich ist.

Unter anderem wurden an Krafträdern nicht zulässige Luftfilterdeckel, fehlende Rückstrahler, entfernte dB-Killer und absichtlich falsch angebrachte Kennzeichen festgestellt. An einem Pkw wurden codierte Fahrtrichtungsanzeiger beanstandet. In einem Fall führte es sogar zu einer Beschlagnahme des Kraftfahrzeuges, da hier sogar ein Fahren ohne Fahrerlaubnis im Raum steht.

Auch am kommenden Osterwochenende, dass in der Regel zu vielen Fahrten der Freizeitgestaltung verwendet wird, wird die Polizeiinspektion Schweinfurt verstärkt die Einhaltung der Konformität von Fahrzeugen aller Art kontrollieren.

Dunkelbrauner Labrador entlaufen

DITTELBRUNN – Am Mittwoch gegen 18.00 Uhr lief einer 25-jährigen Frau in der Auenstraße ein dunkelbrauner Labrador zu. Die verständigte Polizei nahm das Tier in Obhut und verbrachte es ins Tierheim nach Schwebheim. Dort kann das Tier nun in Empfang genommen werden.

Außenspiegel abgefahren, Verursacher flüchtig

SCHWEBHEIM – Am Mittwoch gegen 16.10 Uhr parkte der Geschädigte seinen schwarzen VW Tiguan am rechten Rand der Hauptstraße. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug den linken Außenspiegel des Geschädigten und verursachte einen Schaden von 200 Euro ohne im Anschluss seine Personalien zu hinterlassen.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.