Zweimal â€žGrÃ¼nâ€œ, also krachte es – und nun werden Zeugen gesucht

SCHWEINFURT – Am Mittwoch gegen 14.10 Uhr kam es einem Verkehrsunfall auf dem Paul-Rummert-Ring, bei dem beide Verkehrsteilnehmer angaben, bei Grünlicht in den Gefahrenbereich eingefahren zu sein.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 50-jähriger VW Polo Fahrer vom Rusterberg aus kommend in Richtung Paul-Rummert-Ring. An der Kreuzung zur Brückenstraße fuhr er bei Grünlicht an der Lichtzeichenanlage in den Gefahrenbereich ein. Gleichzeitig fuhr ein 72-jähriger Toyota-Fahrer von der Maxbrücke aus kommend an der Kreuzung Paul-Rummert-Ring zur Brückenstraße ebenfalls bei Grünlicht los und wollte nach rechts in Richtung Paul-Rummert-Ring abbiegen.

Aufgrund dessen kam es zum Zusammenstoß beiden Fahrzeuge die hierbei nicht unerheblich beschädigt wurden. Aufgrund der widersprüchlichen Aussagen der beiden Unfallbeteiligten werden unabhängige Zeugen gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweinfurt zur Klärung des Sachverhalts zu melden.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.