Nüdlingen: 50.000 Euro Schaden, drei beschädigte Fahrzeuge und eine verletzte Person

NÜDLINGEN – Zu einem Unfall mit einem Schaden von mehr als 50.000 Euro, drei beschädigten Fahrzeugen und einer verletzten Person kam es am Mittwochmorgen, gegen 10.30 Uhr im Bereich Brunngasse / Mühlgasse.

Der Fahrer eines Kleintransporters befuhr trotz eines Verbotsschildes die Brunngasse in Richtung Mühlgasse. An der Kreuzung zur Mühlgasse übersah er ein von rechts kommendes, vorfahrberechtigtes Elektro-Fahrzeug und rammte dieses frontal. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Elektro-Fahrzeug zunächst gegen ein aus der Hennebergstraße in Richtung Kreuzung zur Mühlgasse fahrenden Pkw VW und anschließend gegen eine Hauswand geschleudert. Der Fahrer des E-Fahrzeugs kam mit dem Rettungsdienst in ein Bad Kissinger Krankenhaus. Die anderen am Unfall beteiligten Personen blieben unverletzt.