Öffentliche Führung „Kichererbsen & Co – Alleskönner für den Gemüsegarten“

VEITSHÖCHHEIM – Höhere Temperaturen, längere Anbausaisonen und vermehrte Niederschläge, teils in Form von Starkregen, stellen neue Herausforderungen im Gemüseanbau dar. Am Montag, den 26. August 2024, um 17 Uhr, zeigen die Experten des Gemüsebauversuchsbetriebs der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Bamberg, wie man Boden und Beete optimal nutzt und die Bodenfruchtbarkeit bewahrt.

Verlängerung der Erntezeit:

Nicht jeder Garten hat Platz für ein Gewächshaus, aber ein Folientunnel oder Folienhaus kann eine gute Alternative sein, um die Erntezeit zu verlängern. Die Veranstaltung informiert darüber, welches Gemüse bei hohen Temperaturen für den Anbau im Folienhaus geeignet ist und wie man durch geschützte Standorte mehr aus der Gemüsesaison herausholen kann.

Kichererbsen und Hülsenfrüchte als Eiweißlieferanten und Bodenverbesserer:

Durch den Klimawandel gewinnt die Kichererbse, in anderen Ländern längst ein Grundnahrungsmittel, auch hier an Bedeutung. Hülsenfrüchte wie Kichererbsen und Ackerbohnen sind nicht nur wertvolle Nährstofflieferanten, sie verbessern auch die Bodenstruktur und fungieren als Stickstoffsammler. Die Erlebnisführung vermittelt, wie der Anbau von Leguminosen den Boden bereichert und gleichzeitig die eigene Ernährung nachhaltig unterstützt.

Anmeldung erforderlich:

Die einstündige Führung richtet sich vor allem an Berufstätige und kleine Gruppen. Sie kostet 5 Euro pro Person, zahlbar vor Ort. Da die Teilnehmerzahl auf 25 Personen begrenzt ist, wird um eine verbindliche Anmeldung bis spätestens Donnerstag, den 22. August 2024, um 12 Uhr gebeten. Größere Gruppen können sich über die Bayerische Gartenakademie für individuelle Führungen anmelden.

Anmeldungen sind per E-Mail an fuehrungen@lwg.bayern.de oder telefonisch unter 0931 9801-3342 möglich. Treffpunkt ist der Haupteingang, Galgenfuhr 21, 96050 Bamberg.