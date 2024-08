Opti-Wohnwelt Schweinfurt: Klare Fokussierung und Erhalt des Standorts

NIEDERLAUER/SCHWEINFURT – Im Rahmen des vorläufigen Eigenverwaltungsverfahrens stellt sich die Opti-Wohnwelt Gruppe neu auf und entwickelt gegenwärtig ein tragfähiges, nachhaltiges Sanierungskonzept. Das Unternehmen unter der Leitung von Oliver und Michael Föst hat nun eine wichtige Weichenstellung getroffen.

So bleibt die Opti-Wohnwelt in Schweinfurt als wirtschaftlich erfolgreiche Filiale erhalten. Der Standort gewinnt sogar noch an Bedeutung, weil im Gegenzug die Filiale im rund 40 Kilometer entfernten Würzburg geschlossen werden muss. Schwierige Rahmenbedingungen sorgten dafür, dass sich von Beginn an dieser Standort nicht positiv entwickelte.

„Die Filiale Schweinfurt ist ein starker Standort, dem in Zukunft sogar noch eine größere Rolle zufallen wird“, erklärt Geschäftsführer Oliver Föst. Sanierungsexperte Dr. Philipp Grub ergänzt: „Die Rahmenbedingungen in Würzburg sehen ganz anders aus, was auf absehbare Zeit eine positive wirtschaftliche Prognose ausschloss. Deshalb war dieser Schritt unausweichlich.“

Die Opti-Wohnwelt in Würzburg bleibt aber bis auf Weiteres für Kunden geöffnet und dürfte sogar eine Magnetwirkung haben: In den kommenden Wochen startet dort der Räumungsverkauf mit attraktiven Preisvorteilen.