Brauerei Roth dankt mit FrÃ¼hjahrsaktion fÃ¼r die Treue

SCHWEINFURT – Die seit nun einem Jahr andauernde Corona-Pandemie geht natürlich auch an der letzten verbliebenen Schweinfurter Brauerei nicht spurlos vorüber. Unzählige Feste und Veranstaltungen sind im Sommer ausgefallen, seit Monaten sind die Gaststätten und Sportheime wieder geschlossen, was erhebliche Umsatzverluste zur Folge hat. Hinzu kommt ein seit Wochen tobender Preiskampf der so genannten Fernsehbiere, die ihre Produkte bei Discountern und Getränkemärkten zu Dumpingpreisen anbieten.

Die Brauerei Roth hält mit ihren bewährten Qualitätsbieren entgegen, die es in einer von März bis Mai laufenden Frühjahrsaktion zu einem Sonderpreis gibt: Beim Kauf eines Kastens Roth Pilsener erhält jeder einen 6 mal 0,33 Pack Roth Pils gratis dazu.

Die Geschäftsführer Edgar, Alexander und Mario Borst machen keinen Hehl aus der derzeit „schwierigen Lage“. Mit den Instrumenten Kurzarbeit und Resturlaube abfeiern habe das Familienunternehmen aber alle 23 Mitarbeiter an Bord halten können. Die wegen der erheblichen Umsatzverluste gestellten Förderanträge seien eine weitere gleichwohl unabdingbare Hilfe.

Die Mitte März startende Frühjahrsaktion sei ebenso hilfreich, aber auch als Dankeschön an die vielen glücklicherweise nach wie vor treuen Kunden zu verstehen, die sich ihre Roth Bier im Großhandel, in einem Getränkemarkt oder ab Hof holen, sagt Seniorchef Edgar Borst.

Weil das Zuhause feiern unter Einhaltung gewisser Regeln weiter möglich bleibt, erinnert Alexander Borst an das deutlich ausgeweitete Angebot der Brauerei: Bier im Fass, das es für alle Sorten gibt.

Die neuen Party-Fässer mit dem Pilsener gibt es in nunmehr vier Größen mit 10, 15, 20 und 30 Litern Inhalt. Zu ihrem Recht kommen jetzt auch die Anhänger des Original Schweinfurt hell und die Weißbiertrinker. Beide Sorten sind in 15-Liter-Fässern abgefüllt. Alkoholfreie Biere gibt es in Flaschen dazu, dazu regionale Süßgetränke und Wasser aus Brückenau.

Roth stellt außerdem das komplette Equipment vom Biertisch über den Bierkrug bis hin zum Kühleis zur Verfügung. „Alles aus einer Hand, das macht die Planung einer Feier weniger kompliziert“, sagt Juniorchef Mario Borst. Die Kunden müssen die Fässer und Biertische im Hof am Oberen Wall selbst abholen. Die Bestellung sollte eine Woche vor dem Termin eingegangen sein. Die Brauerei spricht bewusst von einem Angebot in Corona-Zeiten.

Übrigens: Das Pils-Bier, der Klassiker vom Oberen Wall, ist von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft Frankfurt (DLG) 2019 und 2020 der Goldene DLG-Preis zuerkannt worden. Die Bewertung für 2021 steht noch an, die Brauereileitung blickt da aber zuversichtlich voraus.