Corona aktuell: die RKI-Werte im Blick

SCHWEINFURT – Die aktuellen RKI-Werte von heute:

Schweinfurt Stadt: 131,0 (gestern 142,3)

Schweinfurt Landkreis: 103,9 (gestern 114,3)

Das Gesamtlage ist weiterhin angespannt: +10.976 Fälle (gestern +13.755) und +348 Todesfälle (gestern +356) meldet das RKI für ganz Deutschland.

Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass zum einen meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen, dadurch werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden. Zum anderen kann es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln.

Quelle: RKI