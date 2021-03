Corona aktuell: die RKI-Werte im Blick – nicht mehr weit zur 100

SCHWEINFURT – In der Stadt Schweinfurt steigen die Werte weiter an und kommen mit 82,4 bedenklich nahe an die 100 heran, was wieder härtere Einschränkungen zur Folge hätte.

Die aktuellen RKI-Daten von heute:

Schweinfurt Stadt: 82,4 (gestern 63,6)

Schweinfurt Landkreis: 41,6 (gestern 33,8)

Weiterhin gilt: im Einzelhandel ist nur das sogenannte „click&meet“ möglich, also Einkaufen nach vorheriger Terminvereinbarung bei maximal 1 Kunde je 40 m² Verkaufsfläche.

Die Gesamtlage: +12.674 Fälle (gestern +12.834) und +239 Todesfälle (gestern +252) meldet das RKI für ganz Deutschland. Der bundesweite Wert der 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 76,1.

Quelle: RKI