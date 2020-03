Zwischenstand aus dem Rathaus: RemelÃ© liegt klar vorne als OB

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Die Auszählung der Stimmen ist in vollem Gange: Mit 58% liegt OB Remelé klar in Führung. Es folgen Marietta Eder SPD mit rund 27% und Holger Laschka von den Grünen liegt mit 15% auf Platz 3. Weitere Meldungen in Kürze!