PKW bei Verkehrsunfall innnerorts überschlagen – Verursacher flüchtig

RÖTHLEIN, HAUPTSTRASSE – Am 5. September 2024 kam es gegen 11:55 Uhr zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Beide Verkehrsteilnehmer befuhren die Hauptstraße in Röthlein in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung zur Barthstraße bog der Unfallverursacher unter Missachtung des Vorrangs nach links ab.

Die Geschädigte konnte eine Kollision durch ein Ausweichmanöver verhindern, touchierte dabei jedoch einen am Straßenrand befindlichen Stein mit ihrem rechten vorderen Reifen und überschlug sich in der Folge. Ihr Fahrzeug rutschte einige Meter mit der Fahrerseite über den Gehweg, ehe es auf dem Dach zum Liegen kam. Die Fahrerin wurde durch die Kollision im Fahrzeug eingeklemmt.

Der Unfallverursacher fuhr nach Angaben einer hinter ihm fahrenden Zeugin unbeirrt weiter in die Barthstraße. Die weitere Fluchtrichtung ist unbekannt. Bei dem flüchtenden Fahrzeug dürfte es sich um einen schwarzen Audi Q2 mit SW-Kennzeichen handeln. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es zwischen den Fahrzeugen zu keiner direkten Berührung.

Die verletzte Fahrerin konnte durch die Feuerwehr Röthlein geborgen und anschließend durch den Rettungsdienst in ein Schweinfurter Krankenhaus gebracht werden. Die Art und Schwere der Verletzungen sind derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 15.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher und dessen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 entgegen.