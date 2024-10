Pkw erfasste Fußgänger in Mellrichstadt

MELLRICHSTADT – Im Landkreis Rhön-Grabfeld kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.

Gegen 19:25 Uhr befuhr ein 42-jähriger Ford-Fahrer die Stockheimer Straße und wollte an der Einmündung zur Straße Zur Waldflur nach links abbiegen. In der Dämmerung übersah er einen dunkel gekleideten Fußgänger am rechten Fahrbahnrand. Mit dem Außenspiegel seines Fahrzeugs touchierte der Autofahrer den Oberschenkel des 45-jährigen Mannes, der dabei leicht verletzt wurde.

Der Fußgänger wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in den Campus nach BAD NEUSTADT gebracht.