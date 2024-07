PKW-Fahrer ohne Versicherungsschutz verursacht Unfall und flüchtet

SCHWEINFURT, OSKAR-VON-MILLER-STRAßE – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstagabend gegen 23.00 Uhr am Bergl in der Oskar-von-Miller-Straße in Schweinfurt.

Ein 51-jähriger VW-Fahrer stieß zur Unfallzeit gegen einen ordnungsgemäß geparkten Ford der Johanniter Unfallhilfe. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr er mit nicht angepasster Geschwindigkeit aus der Hermann-Barthel-Straße heraus und verlor beim Abbiegen in die Oskar-von-Miller-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Johanniter-Fahrzeug verließ er die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der angefahrene Ford der Johanniter wurde durch den Aufprall auf den Bordstein geschoben. Der am Ford entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro beziffert. Aufgrund von Hinweisen und Spuren konnte der Unfallverursacher ermittelt werden.