PKW-Fahrerin beschleunigt zu stark und überschlägt sich mehrfach

DINGOLSHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT – Am Sonntagvormittag kam eine PKW-Fahrerin auf der Kreisstraße zwischen Dingolshausen und Bischwind, am Ende einer Rechtskurve, alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab.

Die 18-jährige Frau überschlug sich mit ihrem Fahrzeug im Grünstreifen mehrfach. Sie wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Schweinfurt gebracht. Vermutlich beschleunigte die junge Frau zu schnell am Ende der Kurve. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.